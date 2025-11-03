Amazon-Knaller: Dieser Bluetooth-Lautsprecher lässt Bose & JBL alt aussehen

Wenn ihr einen Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang zu einem fairen Preis sucht, solltet ihr den Soundcore Motion Boom in Betracht ziehen. Er bietet kraftvollen Sound und ist deutlich günstiger als vergleichbare Modelle von Bose, Teufel oder JBL. Momentan ist das Modell bei Amazon besonders günstig zu haben.
Amazon bietet derzeit den Soundcore Motion Boom als preiswerte Alternative zu den Bluetooth-Lautsprechern bekannter Marken an. Statt der UVP von 89,99 Euro kostet er momentan nur 59,99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Regulär kostet das Modell um die 80 Euro, daher könnt ihr hier ein echtes Schnäppchen ergattern.
Was kann der Soundcore Motion Boom?
Der Bluetooth-Lautsprecher ist wasserdicht und schwimmt sogar auf Wasser, was ihn ideal für euren Badeausflug macht. Der Akku hält dabei sogar in der Regel einen ganzen Tag durch. Praktisch: Das Gerät lässt sich auch als Powerbank nutzen und kann so beispielsweise eure Smartphones aufladen.
Die Kunden bei Amazon sind begeistert und vergeben beeindruckende 4,7 von 5 Sternen bei über 24.000 Bewertungen. Besonders gelobt werden der gute Klang, der dank der integrierten Bass-Boost-Funktion auch besonders basslastig sein kann, sowie die hochwertige Verarbeitung. Der Ton lässt sich zudem über die Soundcore-App individuell einstellen.
Lohnt sich der Kauf des Bluetooth-Lautsprechers bei Amazon?
Bei einem Preis von unter 60 Euro könnt ihr im Grunde nichts falsch machen. Der Soundcore Motion Boom ist deutlich günstiger als zum Beispiel ein JBL Xtreme, bietet aber eine ähnliche Ausstattung und Klangqualität. Wer nicht weit über 100 Euro für Geräte bekannter Hersteller ausgeben möchte, ist mit diesem Bluetooth-Lautsprecher bestens bedient.
Ich besitze den Lautsprecher selbst, bin von seinem Klang und der Qualität überzeugt und kann ihn euch daher mit gutem Gewissen empfehlen.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.