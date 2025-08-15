Amazon-Kunde kauft MacBook Pro: Als er das Paket aufmacht, trifft ihn der Schlag

Seine Geschichte beweist: Auch deutsche Kunden sind nicht sicher.

Reddit-Nutzer Spoke2k bestellte sich über die offizielle Webseite ein teures MacBook Pro. Wenige Tage später traf das Paket bei ihm ein – nur leider befand sich im Inneren gar kein Apple-Laptop, sondern lediglich zwei Starthilfekabel-Pakete. Immerhin: Der Amazon-Kundensupport löste das Problem zügig.

Kunde bestellt MacBook-Pro bei Amazon – kriegt stattdessen Starthilfekabel

Spoke2k staunte wahrscheinlich nicht schlecht, als er sein Paket öffnete und darin statt eines MacBooks das Autozubehör vorfand. Besonders perfide: Die Starthilfekabel versteckten sich in der Apple-Originalverpackung, die zudem den Anschein machte, ungeöffnet zu sein.

Da er in letzter Zeit auf Reddit des Öfteren Posts zu sehen bekam, in denen Kunden die falschen Produkte geliefert bekamen, entschied er sich dazu, das Öffnen des Pakets zu filmen – zum Glück! Er setzt sich umgehend telefonisch mit dem Amazon-Kundenservice in Verbindung und schildert das Problem.

Der Support verlangt zunächst, dass er die Starthilfekabel zurücksenden soll, um den Kaufbetrag zurückerstattet zu bekommen. Als er jedoch erwähnt, dass er nicht so lange auf die Rücküberweisung warten kann und den Laptop zeitnah benötigt, knickt der Amazon-Support ein. Er kann die Kabel behalten, die jeweils einen Wert von rund 13 Euro haben, das Geld werde ihm sofort zurückerstattet.

Das war kein Versehen, sondern Betrug!

Doch was genau ist da schiefgelaufen? Dass es sich um eine simple Verwechslung handelt, können wir ausschließen – schließlich wird Apple keine Starthilfekabel in seine MacBook-Pro-Verpackungen stecken. Hierbei dürfte es sich um einen klassischen Betrugsfall handeln.

Ein Amazon-Kunde oder ein -Mitarbeiter des Konzerns wird wahrscheinlich das MacBook Pro aus der OVP entwendet und mit den Starthilfekabeln aufgefüllt haben. Die beiden Kabel-Sets dürften in etwa das gleiche Gewicht wie der Apple-Laptop haben, sodass der Betrug bis zur Auslieferung nicht auffiel.

Der Vorfall zeigt: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Amazon-Kunden sollten bei Bestellungen von hochwertigen Produkten besondere Vorsicht walten lassen und beim Auspacken am besten ebenfalls eine Kamera mitlaufen lassen, damit sie im Fall der Fälle etwas in der Hand haben, um sich abzusichern.