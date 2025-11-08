Amazon-Kunde kauft Samsung-SSD – als er das Paket aufmacht, traut er seinen Augen kaum

Auch Amazon macht mal Fehler! Dieser hat sich für den Kunden so richtig bezahlt gemacht.

Reddit-Nutzer dyne-nine bestellt über Amazon eine externe Samsung-SSD. Als er das Paket öffnet, staunt er nicht schlecht, als er plötzlich nicht nur eine, sondern gleich fünf der externen Laufwerke erspäht. Er kann sein Glück kaum fassen. Währenddessen gibt ihm ein anderer Reddit-Nutzer einen unmoralischen Tipp auf den Weg.

Amazon-Kunde schockiert: Eine SSD bestellt, fünf bekommen

Na, ist denn heute schon Weihnachten? Das dürfte sich Reddit-Nutzer dyne-nine gefragt haben, als er sein Amazon-Paket öffnete. Statt einer Samsung Portable T7 mit einer Speichergröße 2 TB Speicher (aktueller Marktwert rund 145 Euro – bei Amazon anschauen) wurden ihm gleich fünf Stück zugeschickt. Da hat wohl jemand im Amazon-Versandzentrum Mist gebaut.

In den Kommentaren beglückwünschen ihn die anderen Nutzer. Er sei ein echter Glückspilz! Schließlich habe die ihm versehentlich zu viel zugeschickte Ware einen immensen Wert. Fünf SSDs zum Preis von einer? Das kann sich sehen lassen!

Reddit-Nutzer gibt unmoralischen Tipp

Einer der Reddit-Nutzer scheint jedoch zu wollen, dass dyne-nine noch einen Schritt weiter geht. Er schreibt: „Profi-Tipp: Gib eine zurück, um dein Geld zurückerstattet zu bekommen, behalte die restlichen 4 für lau.“

Da im Amazon-System höchstwahrscheinlich verbucht ist, dass er nur eine SSD bekommen hat, dürfte das sogar problemlos funktionieren – auch wenn das Vorhaben schon an arglistige Täuschung grenzt. Ob dyne-nine den Irrtum gegenüber Amazon über den Support noch aufgeklärt und die zusätzlichen SSDs returniert hat, geht aus dem Post nicht hervor.

Dass Amazon zu viel oder gar komplett falsche Ware an seine Kunden schickt, ist kein Einzelfall. Solche Meldungen machen im Netz immer wieder die Runde. Dennoch: Solche Fehllieferungen sind ganz klar die Ausnahme und nicht die Regel. Das beweist auch ein Blick in die Kommentare unter dem Reddit-Post. Da geben die meisten Nutzer zu Protokoll, dass ihnen so etwas bei ihren Bestellungen noch nie passiert ist.