Amazon-Kunden sauer: „Ich schmeiß das Ding bald einfach weg“

Der Frust über Amazons eigene Produkte wächst.

Wer sich einen Echo Show ins Haus holt, rechnet mit einem digitalen Helfer und nicht mit Dauerwerbung. Doch genau das passiert laut zahlreichen Nutzerberichten gerade. Amazons smarte Displays zeigen immer häufiger nervige Anzeigen direkt auf dem Homescreen.

Amazon Echo Show voller Werbung

Schon länger nutzt Amazon seine Echo-Geräte, um auf eigene Dienste, Angebote oder Alexa-Funktionen hinzuweisen. Doch seit Kurzem sind die Anzeigen noch aggressiver, sagen Besitzer.

Die Startseite des Amazon Echo Show zeigt mittlerweile teils ganzseitige Werbebanner, etwa für den Actionfilm „The Beekeeper“, aber auch für Nahrungsergänzungsmittel oder für Alexa Plus. Letzteres ist die neue, KI-gestützte Version der Sprachassistenz.

Besonders nervig finden Nutzer, dass sich die Werbung nur wegwischen, aber nicht deaktivieren lässt. Auch wenn Amazon beteuert, dass Werbung nur einen kleinen Teil der Nutzererfahrung ausmacht und dabei hilft, neue Inhalte zu entdecken, ist für viele das Maß langsam voll. Ein Nutzer bringt es auf den Punkt: „Ich schmeiß das Ding bald einfach weg und gehe zurück zu Google“ (Quelle: Ars Technica).

Amazon: Zahlende Nutzer sehen Werbung

Die kritisierten Echo-Show-Modelle sind nicht gerade günstig. Amazon hat also eigentlich keinen Grund, einen kleinen Preis durch Werbung zu subventionieren.

Fest steht aber trotzdem: Wer als zahlender Kunde sein smartes Amazon-Display beispielsweise einfach als digitalen Bilderrahmen nutzt, muss damit rechnen, dass Werbeanzeigen neben persönlichen Fotos erscheinen.

Laut Amazon hängt die Darstellung der Anzeigen beim Echo Show davon ab, wie nah man dem Gerät ist. Ab einer Entfernung von etwa 1,20 Metern werden ganzseitige Werbebotschaften eingeblendet. Steht man näher dran, wird die Werbung als erstes Element im Homescreen-Raster eingeblendet.