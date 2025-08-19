Amazon Live-Tracking: So seht ihr, wann der Bote vor der Tür steht

„Amazon Logistics“ ist der hauseigene Logistik-Dienst, mit dem Amazon immer häufiger Bestellungen ausliefert. Hier erfahrt ihr, wie ihr eure Lieferungen live online verfolgen könnt und was ihr machen könnt, wenn eine Lieferung von „Amazon Logistics“ nicht pünktlich ankommt.

Ob eure Bestellung mit „Amazon Logistics“, DHL oder einem anderen Dienst ausgeliefert wurde, erfahrt ihr in der Bestellübersicht in eurem Amazon-Konto. Ihr könnt euch bei Amazon-Bestellungen nicht aussuchen, mit welchem Lieferdienst eure Sendung verschickt wird. Ausnahmen machen hier Bestellungen an eine Packstation, diese werden immer von DHL ausgeliefert.

Amazon Logistics: Live-Sendungsverfolgung mit Tracking-Nummer

Amazon bietet für seine zu liefernden Pakete meistens Live-Tracking an: Ihr seht also auf einer Karte, wo sich euer Paket aktuell befindet. Ist der Postbote schon nah, seht ihr auch, wie viele Pakete noch vor eurer Bestellung ausgeliefert werden. So findet ihr den Status eurer Sendungsverfolgung.

Meldet euch auf amazon.de an und klickt oben rechts auf die Schaltfläche „Warenrücksendungen und Bestellungen“. Klickt neben der entsprechenden Lieferung auf den gelben Button „Lieferung verfolgen“. Alternativ könnt ihr auch nach einer bestimmten Bestellung suchen, indem ihr oben im Feld bei „Suche nach allen Bestellungen“ die jeweilige Amazon-Bestellnummer eingebt. Ihr findet die Bestellnummer auch in der E-Mail, die euch Amazon als Bestätigung eures Einkaufs zuschickt. Wenn ihr darauf klickt, landet ihr direkt in den Bestell-Details der Sendung und könnt dort auf „Lieferung verfolgen“ klicken. Drückt auf den Schriftzug „Alle Aktualisierungen anzeigen“, um den Status eurer Bestellung zu sehen. Direkt über dem Schriftzug wird euch die Tracking-Nummer eures Pakets angezeigt. Unten seht ihr die Versandadresse und weitere Bestelldetails. Bei Bedarf könnt ihr hier auch Lieferanweisungen hinzufügen, also beispielsweise, wo und wie der Postbote das Paket abstellen darf.

Klickt auf den Button „Lieferung verfolgen“. (© GIGA)

Keine Sendungsverfolgung möglich: Einige Amazon-Händler beziehungsweise Transportunternehmen stellen keine Live-Karte oder keine genauen Tracking-Daten zur Verfügung. Dann seht ihr nicht genau, wann eure Bestellung bei euch eintrifft.

Live-Tracking bei Amazon Logistics

Sobald ein Paket auf das Amazon-Lieferfahrzeug geladen wird, erhaltet ihr eine Benachrichtigung per E-Mail, Push-Mitteilung oder über die Amazon-App. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr den Live-Tracking-Link öffnen.

Über den Link oder in der Amazon-App seht ihr eine Karte mit dem Standort des Fahrzeugs, das eure Bestellung ausliefert. Dort wird auch angezeigt, wie viele Stopps der Fahrer noch hat, bevor er bei euch ankommt. Parallel dazu seht ihr eine voraussichtliche Lieferzeit, die sich dynamisch anpasst, wenn der Fahrer schneller oder langsamer vorankommt. In der Regel bekommt ihr ein Zeitfenster von etwa 30 bis 90 Minuten, bevor das Paket ankommt.

Wenn der Fahrer fast bei euch ist, wird die Karte aktualisiert, sodass ihr genau seht, dass er „in der Nähe“ ist. Manchmal bekommt man sogar die Meldung „Ihr Paket wird als Nächstes zugestellt“. In seltenen Fällen muss der Lieferbote seine Route spontan ändern. Dann wird die Karte zwar angezeigt, die Anzahl der Lieferstopps aber nicht mehr. Meistens wird das Paket aber trotzdem noch am gleichen Tag geliefert.

Das Live-Tracking gibt es nur bei Amazon Logistics (eigene Fahrer von Amazon).

(eigene Fahrer von Amazon). Bei anderen Versandpartnern wie DHL, Hermes oder UPS wird nur deren jeweiliges Tracking-System eingebunden.

In ländlichen Gegenden oder wenn der Fahrer Netzprobleme hat, kann die Aktualisierung etwas verzögert sein.

Amazon Logistics: Tracking bei DHL und DPD

Eine relativ genaue Sendungsverfolgung bieten sowohl DPD als auch DHL. Gebt dazu einfach die Tracking-Nummer, die Amazon euch bei eurer Bestellung anzeigt (siehe oben), auf der entsprechenden Webseite ein:

Zustellung eurer Sendung

Um eure Sendung problemlos zu erhalten, könnt ihr auf der Amazon-Webseite unter „Warenrücksendungen und meine Bestellungen“ weitere Angaben für den Zulieferer machen. So könnt ihr zum Beispiel einen festen Liefertag wählen oder einen gewünschten Ablageort angeben, falls ihr zum geplanten Liefertag nicht zu Hause seid.

Falls ihr bei der Paketzustellung nicht da seid oder euer Briefkasten für die Sendung zu klein ist, wird sie an eurem bevorzugten Ablageort hinterlegt, sofern ihr das eingerichtet habt. Ansonsten wird das Paket eurem Nachbarn übergeben oder ihr habt ein Kärtchen im Briefkasten mit weiteren Anweisungen.

Falls euer Paket in den Tracking-Informationen als zugestellt angezeigt wird, ihr euer Paket aber gar nicht erhalten habt, schaut hier nach, was zu tun ist:

Amazon Logistics: Beschwerde und Kontakt

Eine eigene Telefonnummer für „Amazon Logistics“ gibt es nicht. Falls eine Lieferung mit „Amazon Logistics“ verspätet oder überhaupt nicht kommt, solltet ihr euch an die Amazon-Hotline wenden und euer Problem erklären: