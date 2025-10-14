Amazon Monatsabrechnung: So funktioniert die bequeme Zahlungsart

Ihr möchtet bei Amazon nicht sofort zahlen, sondern erst später? Die praktische Amazon Zahlungsart „Monatsabrechnung“ bündelt alle eure Bestellungen eines Monats in einer Rechnung. So behaltet ihr den Überblick und habt 14 Tage Zeit, den Gesamtbetrag zu begleichen – einfach und kostenlos.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aktuelle Abrechnung bei Amazon einsehen

Was ist die Amazon Monatsabrechnung?

Die Monatsabrechnung ist eine kostenlose Bezahloption, bei der eure Einkäufe eines Kalendermonats gesammelt abgerechnet werden. Ihr erhaltet am 1. des Folgemonats eine elektronische PDF-Rechnung, die innerhalb von 14 Tagen bezahlt werden muss.

Anzeige

Die Funktion richtet sich vor allem an Privatkunden in Deutschland und Österreich, die mehrere Amazon-Bestellungen im Monat aufgeben.

Seit 2025 werden alle Rechnungen gemäß der gesetzlichen Vorgaben ausschließlich als E-Rechnung als PDF verschickt. Amazon arbeitet dabei mit dem Finanzdienstleister Riverty zusammen.

Einfach und flexibel – vor allem, wenn ihr viel kauft

Ihr könnt die Monatsabrechnung in eurem Amazon-Konto als Zahlungsoption aktivieren oder direkt im Bestellvorgang auswählen. Dann wird der Betrag eurer Bestellungen nicht sofort abgebucht, sondern gesammelt.

Alle Bestellungen eines Monats werden zusammengefasst.

Stornierungen und Rückgaben werden automatisch berücksichtigt.

Ihr könnt einzelne Bestellungen auch vorzeitig begleichen.

Die Zahlung erfolgt bis spätestens 14 Tage nach Zugang der Rechnung. Amazon unterstützt SEPA-Lastschrift sowie Banküberweisung.

Seit 2025 ist es zudem möglich, Teilbeträge vorab zu überweisen. Diese werden automatisch vom Gesamtbetrag abgezogen.

Hier wählt ihr die Zahlungsart bei Amazon aus. (© GIGA)

Anzeige

So könnt ihr die Monatsrechnung einsehen und bezahlen

Eure aktuelle Monatsabrechnung könnt ihr direkt in eurem Amazon-Konto einsehen:

Ruft den Bereich „Mein Konto“ auf. Klickt auf „Bestellungen“ oder „Monatsabrechnung“. Wählt den gewünschten Monat aus. Ladet die Rechnung als PDF herunter. Bezahlt per SEPA-Lastschrift über den Button „Jetzt bezahlen“ oder per Banküberweisung mit den Angaben auf der Rechnung.

Anzeige

Die Zahlung wird automatisch verbucht. Ihr bekommt eine Bestätigung per E-Mail oder SMS.

Monatsabrechnung abgelehnt? Das könnten die Gründe sein

Amazon prüft bei jeder Bestellung, ob ihr zur Monatsabrechnung berechtigt seid. Diese Gründe können zu einer Ablehnung führen:

Eure Bonität wurde negativ bewertet (geprüft durch Riverty).

wurde negativ bewertet (geprüft durch Riverty). Es liegen noch offene Rechnungen aus Vormonaten vor.

aus Vormonaten vor. Ihr seid Geschäftskunde . Diese müssen Amazon Business nutzen.

. Diese müssen Amazon Business nutzen. Ihr habt eine neue Amazon-Anmeldung: In den ersten 90 Tagen muss die Lieferadresse mit der Rechnungsadresse übereinstimmen.

Anzeige

Außerdem sind bestimmte (Produkt-)Kategorien ausgeschlossen, so unter anderem:

Geschenkgutscheine

Digitale Inhalte (z. B. PSN-Guthaben)

Abonnements wie Prime oder Music

Artikel mit einer Lieferzeit von mehr als sieben Tagen

Anzeige

Alternativen zur Monatsabrechnung

Wenn ihr später zahlen wollt, aber keine Monatsabrechnung nutzen könnt, bietet sich die Amazon-Kreditkarte an. Hiermit werden eure Käufe gesammelt und monatlich abgerechnet.

Zusätzlich sammelt ihr beim Bezahlen mit der Karte Bonuspunkte, die ihr gegen Guthaben eintauschen könnt.