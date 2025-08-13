Amazon Music weiß, welche Musik ihr liebt – und verleiht euch Abzeichen

Bei Amazon Music gibt es mit „Insights“ eine Übersicht mit einem persönlichen Rückblick.

Wer einen umfangreichen und schön animierten musikalischen Rückblick zum Ende des Jahres sucht, wird bei Spotify besser bedient. Amazon Music hatte zumindest in den letzten Jahren keine umfangreiche „Wrapped“-Übersicht. Ganz verzichten muss man bei Amazons Musikdienst aber auch nicht auf die Rückschau. Mit „Insights“ gibt es jetzt eine monatliche Übersicht über die gehörten Songs und Künstler.

So funktionieren die „Insights“

Die Statistiken wurden Anfang August 2025 für Nutzer von Amazon Music eingeführt. Der Bereich ist ein neuer Menüpunkt in der Bibliothek der Amazon-Music-App auf iOS und Android. Einmal ausgewählt, findet man dort persönliche Statistiken, die anzeigen, welche Songs und wie lange man Musik von bestimmten Künstlern sowie Podcasts gehört hat. Wer besonders lange bei einem Künstler oder Podcast in einem Monat zuhört, bekommt ein „Top Listener“-Abzeichen verliehen. Es stehen „Teilen“-Buttons bereit, um die Informationen mit Freunden über verschiedene Social-Media-Plattformen zu teilen. Für die Zukunft soll die Insights-Funktion mit zusätzlichen Übersichten erweitert werden. Die Statistiken stehen für alle Nutzer von Amazon Music unabhängig vom Abonnement zur Verfügung.

Gibt es einen Amazon Music Jahresrückblick?

Besonders Spotify-Nutzer teilen zum Ende eines Jahres ihre Hörgewohnheiten mit den hübsch aufgemachten „Wrapped“-Übersichten.

Zwar gab es in den vergangenen Jahren keine ähnlichen Storys bei Amazon Music, aber immerhin wird eine Playlist mit den meistgespielten Songs des vergangenen Jahres bereitgestellt.

Jedes Jahr gibt es die meistgehörten, eigenen Songs in einer Playlist. (© Screenshot)

Daneben veröffentlichte Amazon in den vergangenen Jahren jeweils eine Mitteilung mit einer Übersicht über die deutschlandweit meistgespielten Songs, Künstler und Alben.

Auch Apple Music hat keinen umfangreichen Jahresrückblick, aber zumindest eine Übersicht über die meistgespielten Inhalte in einem Jahr.

Amazon Music: Persönliche Statistik sehen

Wenn ihr selber regelmäßig sehen wollt, wer eure meistgespielten Bands, Lieder und Alben sind, gibt es auch bei Amazon Music Unlimited eine Möglichkeit. Dafür müsst ihr auch nicht auf ein entsprechendes Update zum Ende des Jahres warten.

Die Daten gibt es aber nicht direkt in Amazon Music. Stattdessen hilft euch der Dienst Last.fm weiter. Verknüpft ihr euren Amazon-Music-Account mit Last.fm, werden all eure Wiedergaben gespeichert. In eurem Last.fm-Account behaltet ihr dann im Überblick, welche Lieder, Alben, Künstler und mehr ihr in der Vergangenheit gehört habt. Dabei müsst ihr nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am Ende des Jahres warten, sondern schaut jederzeit in eure Übersicht.

Last.fm zeigt euch plattformübergreifend, welche Bands und Künstler ihr am häufigsten hört. (© GIGA)

Last.fm kann kostenlos genutzt werden. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version mit erweiterten Statistiken. Für den Überblick über die meistgehörten Inhalte der letzten sieben, 30 oder 365 Tage reicht aber der Gratis-Account. Mit Last.fm trackt ihr nicht nur Wiedergaben aus Amazon Music, sondern von allen mehr oder weniger bekannten Streaming-Plattformen. Der Dienst speichert Lieder, die in den Web-Versionen von Amazon Music und Co. abgespielt werden. Wollt ihr die Musikwiedergabe in der jeweiligen Smartphone-App verfolgen, benötigt ihr neben der Last.fm-App noch eine zusätzliche Anwendung, zum Beispiel den Pano Scrobbler für Android. Wie das genau funktioniert, erklären wir an anderer Stelle.