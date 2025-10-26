Amazon-Profil-Link teilen: So zeigt ihr eure Wunschlisten und Rezensionen

Ihr möchtet euren Amazon Profil Link teilen, um anderen eure Rezensionen und Bewertungen zu zeigen? Der Link zu eurem öffentlichen Amazon-Profil ist nicht sofort sichtbar, aber mit ein paar Klicks schnell gefunden. Wir zeigen euch, wie ihr eure Profil-URL im Browser und in der App kopiert und teilt.

Amazon Profil Link im Browser finden

Ruft direkt amazon.de/gp/profile/ auf, während ihr bei Amazon eingeloggt seid. Die URL in der Adressleiste ist euer Profil-Link, den ihr kopieren und teilen könnt.

Alternativ findet ihr den Link auch über die klassische Navigation bei Amazon im Browser. So öffnet ihr euer Profil:

Meldet euch mit euren Amazon-Daten in eurem Konto an. Klickt oben rechts auf „Hallo, [euer Name]“. Scrollt nach unten zu den „Bestell- und Shopping-Einstellungen“. Klickt in der Liste auf „Mein Inhalt“. Ihr erreicht nun euer Profil.

In diesem Bereich könnt ihr zum Beispiel ein Foto hochladen oder einen Beschreibungstext anlegen. Daneben seht ihr hier eure Community-Aktivitäten. Dazu gehören abgegebene Bewertungen und verfasste Rezensionen. Hier könnt ihr jetzt den Link zu eurem Amazon-Profil kopieren und mit anderen teilen.

Tipp: Klickt auf „Zur öffentlichen Anzeige gehen“, um eure öffentliche Profilansicht zu prüfen und zu sehen, welche Informationen für Freunde und Bekannte sichtbar sind.

Amazon Profil Link in der App finden

In der Amazon-App auf dem Smartphone könnt ihr euer Profil ebenfalls öffnen und den Link direkt teilen. So geht’s:

Öffnet die Amazon-App und tippt rechts unten auf die drei Querbalken. Wählt „Mein Konto“ aus. Scrollt nach unten zu „Mein Inhalt“. Ihr seht hier euer Amazon-Profil mit euren Rezensionen und Bewertungen. Tippt oben auf den Teilen-Button. Der Profil-Link wird automatisch in die Zwischenablage kopiert und ihr könnt ihn teilen.

Über den Button „Zur öffentlichen Anzeige“ seht ihr auch hier in der App, wie euer Profil für andere aussieht und welche Informationen öffentlich sichtbar sind.

Amazon: Link zum eigenen Shop

Habt ihr einen eigenen Shop bei Amazon, könnt ihr daneben einen Link für euer Verkäuferkonto erhalten:

Öffnet zunächst die Übersichtsseite für euren Shop. Werft einen Blick in die URL in der Adressleiste des Browsers. Dort findet ihr eine lange Zeichenkette, in welcher zum Schluss „&seller=“ steht. Nach „Seller“ findet ihr eure Verkäufer-ID. Um den Link für euren Amazon-Shop zu erhalten, fügt die Verkäufer-ID einfach an die entsprechende Position in diesem Beispiel-Link ein: amazon.de/shops/„Verkäufer-ID“.

