Amazon reduziert den perfekten Adventskalender für Männer, die Outdoor-Abenteuer lieben

Mit dem Survival-Kit Adventure-Adventskalender macht ihr einem Outdoor-Fan große Freude. Hier gibt es zwar nichts zum Naschen, aber eine Menge zum Entdecken.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Outdoor-Liebhaber: Für euch ist dieser Adventskalender ein Muss

Viele Männer (und Frauen) lieben große und kleine Outdoor-Abenteuern. Oft fängt es schon beim Schlagen des Weihnachtsbaums in den heimischen Wäldern an.

Anzeige

Der Survival-Kit Adventskalender ist perfekt für alle Abenteurer, die mehr als nur Schokolade wollen. Der begehrte Kalender ist zur Zeit im Black Friday-Sale für nur 24,64 Euro zu haben (bei Amazon ansehen).

Survival Kit Adventskalender für Männer Erwachsene - 24 Tage Weihnachtskalender mit Survival Tools f Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 13:42 Uhr

Für wen lohnt sich der Survival-Adventskalender?

Für Abenteuerfans: Wenn ihr gern draußen unterwegs seid, findet ihr hier jede Menge Bushcraft-Tools, die euch das nächste Abenteuer erleichtern.

Für Schenker mit Mehrwert: Falls ihr noch ein langlebiges Präsent für einen Outdoor-Fan sucht, ist der Kalender perfekt.

Für 7-vs-Wild-Fans: Die Gadgets aus diesem Kalender hätten euch an der Seite von Fritz Meinecke und Co. sicher durch die Isolation gebracht.

Für Fans klassischer Adventskalender: An diesem Abenteurer-Kalender ist nichts nostalgisch und weihnachtlich. Wenn ihr es traditionell und meist süß mögt, gibt es bessere Alternativen.

Anzeige

Der Survival-Kit Adventskalender im Detail

Der Adventskalender steckt voller Gadgets und taktischen Tools für das nächste Outdoor-Abenteuer. mit dabei sind unter anderem Feuerstarter, Paracord, Angelhaken, Drahtsäge, Kompass, Rettungsdecke und vieles mehr. Eben alles, wonach sich Fritz Meineke und die anderen Teilnehmer von 7-vs-Wild immer wieder sehnen.

In den 24 Tagen bis Weihnachten sammelt ihr jeden Tag ein neues Tools und könnt euch damit ein First-Aid-Kit für Notfälle zusammenstellen. Damit seid ihr 2026 beim Angeln, bei euren Wandertouren oder auch im Notfall bestens gerüstet.

Falls ihr selbst es lieber schokoladig mögt, eignet sich der Kalender wunderbar als Geschenk für einen Outdoor-Fan. Bei Amazon werden zwar nur Väter, Partner und Söhne erwähnt, Frauen mit Bushcraft-Vorliebe freuen sich darüber aber genauso.

Survival Kit Adventskalender für Männer Erwachsene - 24 Tage Weihnachtskalender mit Survival Tools f Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 13:42 Uhr

Anzeige

Produktbewertungen: Das sagen die Käufer

Mit 4,3 von 5 Sternen erfreut sich der Adventskalender über eine solide Bewertungsbasis. Gelobt wird die Verpackung und die Innovation, dass einmal etwas anderes als Süßigkeiten im Kalender enthalten sind.

Viele Bewertungen stammen allerdings aus dem Amazon-Vine-Programm. Sie werden von Kunden erstellt, die den Kalender gratis testen durften. Kritik gibt es an der Qualität des Inhalts, davon war ein Kunde nicht begeistert.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.