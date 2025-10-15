Amazon-Retoure verschwunden? So bekommt ihr trotzdem euer Geld zurück

Eure Rücksendung an Amazon ist nicht angekommen und das Geld lässt auf sich warten? Seit 2025 gibt es neue Regelungen bei Retouren, die ihr unbedingt kennen solltet. Wir erklären, was zu tun ist, wenn eure Amazon-Retoure nicht ankommt, welche Rechte ihr habt und wann euch ein Nachlass statt Rückerstattung zusteht.

Meine Amazon-Rücksendung kommt nicht an – was jetzt?

Die Rücksendung erfolgt bei Amazon mit einer versicherten Versandart. Ihr bekommt also eine Sendungsnummer des von euch gewählten Transportdienstes, etwa von DHL oder Hermes. Die Sendungsnummer ist beim Strichcode auf der Marke abgedruckt. Über das Webangebot des jeweiligen Anbieters könnt ihr den Sendungsstatus ebenfalls einsehen. Dort lässt sich auch überprüfen, ob es Probleme mit der Sendung gibt, weil zum Beispiel das Paket beim Transport beschädigt wurde.

Hinweis: Beachtet, dass sich Artikel aus verschiedenen Bestellungen nicht immer zusammen verschicken lassen. Achtet bei der Retoure darauf, ob ihr mehrere oder eine Versandmarke zur Verfügung gestellt bekommt. Gibt es verschiedene Versandmarken, solltet ihr die Produkte auch in mehreren Sendungen zurückschicken.

So findet ihr die Sendungsnummer wieder

Falls ihr die Sendungsnummer nicht mehr findet, könnt ihr den Retourenschein nachträglich noch einmal über euer Amazon-Konto aufrufen. Öffnet dafür die Übersicht eurer Bestellungen, sucht den Kauf aus, den ihr zurücknehmen wollt, und lasst euch dort die „Bestelldetails anzeigen“. Dort seht ihr auch, wie lange es noch dauert, bis ihr den Kaufbetrag zurückerstattet bekommt.

Amazon-Kundenservice kontaktieren

Sollte das Paket mit der Rücksendung bei Amazon nicht ankommen, kontaktiert den Kunden-Service von Amazon:

Ihr erreicht den Service schnell über die Chat-Funktion . Gebt hier an, um welche Bestellung es sich handelt, und teilt dem Kundendienstmitarbeiter idealerweise auch gleich die Sendungsnummer mit, damit die Retoure schnell geprüft werden kann.

. Gebt hier an, um welche Bestellung es sich handelt, und teilt dem Kundendienstmitarbeiter idealerweise auch gleich die Sendungsnummer mit, damit die Retoure schnell geprüft werden kann. Alternativ wendet ihr euch per Telefon an die Amazon-Hotline und schildert euer Problem dort: 0800 363 84 69

und schildert euer Problem dort: Ihr könnt auch das Kontaktformular nutzen, um das Problem mit der fehlenden Rückerstattung zu erklären.

In der Regel sollte euch der Kundendienst weiterhelfen. Falls das Problem beim Transportdienst liegt, kann der Absender auch einen Nachforschungsauftrag für ein verlorenes Paket starten. Die Bearbeitung dauert in der Regel einige Wochen.

Das hat sich 2025 geändert: Rücksendekosten und Rücknahme ohne Paket

Beachtet, dass seit 2025 bei Amazon neue Rückgaberichtlinien gelten:

Verpackte Rücksendungen kosten nun Gebühren: Rückgaben mit Karton kosten zwischen 1,95 und 2,95 Euro.

Unverpackte Rückgaben in bestimmten DHL- und UPS-Paketshops sowie Packstationen sind weiterhin kostenlos.

„Nachlass statt Rücksendung“: Bei kleineren Mängeln bietet Amazon teilweise Pauschalerstattungen (z. B. 2,99 Euro), ohne dass ihr den Artikel zurückschicken müsst.

30-Tage-Garantie eingeschränkt: Die freiwillige Rückgabegarantie gilt nicht mehr für alle Produktgruppen, insbesondere bei Elektrogeräten und Technik-Artikeln.

Unverpackt-Retouren problematisch: Es gibt häufiger Beschwerden zu Datenschutzbedenken oder Schäden beim Transport. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte weiterhin die verpackte Rückgabe mit Label im Paketshop wählen.

So seid ihr bei Amazon-Retouren sicher

Damit es gar nicht erst zu Problemen kommt, solltet ihr:

Immer die offizielle Versandmarke von Amazon nutzen

Den Einlieferungsbeleg sicher aufbewahren

Die Sendungsnummer dokumentieren

Rückgaben am besten verpackt und im Paketshop abgeben – auch wenn dafür Kosten anfallen

Auch wenn neue Rückgabeoptionen wie der „Nachlass ohne Rücksendung“ praktisch erscheinen, gilt weiterhin: Dokumentiert eure Rückgabe sorgfältig, damit ihr im Ernstfall euer Geld zurückbekommt.