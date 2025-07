Amazon ruft lebensgefährliches Produkt zurück – 12 Jahre zu spät

Zwölf Jahre lang dachte ich, unsere Kinder wären sicher – bis Amazon mir diese Nachricht schickte.

Ein Rückruf mit reichlich Verspätung: Amazon warnt aktuell vor einer potenziell lebensgefährlichen Rettungsweste von Helly Hansen – ein Produkt, das ich persönlich schon 2013 gekauft und längst vergessen hatte. Die Kinder, für die sie gedacht war, sind heute in ihren Zwanzigern.

Amazon informiert über ziemlich verspäteten Produktrückruf

Im Sommer 2013 – gefühlt in einem anderen Leben – gönnte sich meine Familie einen Urlaub am Gardasee. Sonne, See, und ein Schlauchboot, das extra dafür angeschafft wurde. Klar, mit Kindern an Bord will man kein Risiko eingehen, also bestellte ich bei Amazon passende Rettungswesten vom bekannten Hersteller Helly Hansen. Damals dachte ich vorausschauend: Sicherheit geht vor. Jetzt, zwölf Jahre später, kommt die Retourkutsche – oder besser gesagt: die überraschende Rückrufbenachrichtigung.

Glück gehabt – die Kinder haben es überlebt. (© Screenshot GIGA)

Amazon schickte mir nämlich per E-Mail und App-Nachricht eine eher unheilvolle Mitteilung. Der Wortlaut: „Verwende den folgenden Artikel nicht mehr, da er ein potenzielles Sicherheitsproblem darstellt.“ Und weiter: „Helly Hansen hat eine Rückrufbenachrichtigung veröffentlicht […] aufgrund des folgenden Risikos: Ertrinken.“ Na, wunderbar. Eine Rettungsweste mit integriertem Tauchschein, oder wie?

Dass ich diesen Hinweis jetzt bekomme – über ein Jahrzehnt später – ist fast schon rührend, aber vor allem befremdlich. Die Kinder, für die die Westen einst gedacht waren, passen da nicht mal mehr mit einem Arm rein. Und falls sie irgendwo im Keller liegen: Ich müsste erst Indiana Jones engagieren, um die Dinger überhaupt wiederzufinden.

Der Hersteller will übrigens, dass ich die Westen zerstöre, Fotos davon mache und ihm schicke – dann gäbe es möglicherweise eine Gutschrift. Alternativ: einschicken. Klingt nach Aufwand. Aber immerhin: Geld zurück ist drin, für alle, die die Teile noch finden und den Rückruf ernst nehmen – was man unbedingt sollte.

Hier könnt ihr selber nach Rückrufen bei Amazon nachschauen

Mein Tipp: Falls ihr auch mal kontrollieren wollt, ob ihr von einem solchen oder ähnlichen Produktrückruf betroffen seid: Bei Amazon im Onlineshop unter „Mein Konto“ → „Meine Rückrufe und Warnungen zur Produktsicherheit“ nachschauen. Man weiß ja nie, was sich da so im Keller oder auf dem Dachboden alles versteckt – oder eben doch noch am Ende lebensgefährlich sein könnte.