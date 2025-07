Amazon schenkt euch 165 Euro – noch vor dem Prime Day

Der Prime Day 2025 findet vom 8. bis 11. Juli statt, doch schon jetzt können Amazon-Kunden bis zu 165 Euro sparen. Wir verraten, wie es funktioniert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ja, richtig gelesen: Der Prime Day erstreckt sich dieses Jahr über vier Tage (bei Amazon ansehen). Damit verdoppelt Amazon abermals die Laufzeit des Shopping-Spektakels und bietet Prime-Kunden mehr Zeit, auf Schnäppchenjagd zu gehen. Wer noch kein Prime hat, aber dennoch angesichts der "niedrigsten Preise des Jahres auf Top-Marken" zuschlagen möchte, kann den Service 30 Tage lang kostenlos testen, alle Vorteile mitnehmen und danach mit wenigen Klicks wieder kündigen.

Neben unzähligen Blitz- und Tagesangeboten sind auch dieses Jahr wieder vor allem die Kostenlos-Angebote aus dem Amazon-Kosmos interessant, die bereits jetzt erhältlich sind – und mit denen ihr als Prime-Kunde bis zu 165 Euro geschenkt bekommt.

Anzeige

10 Euro Rabatt bei Amazon bei Kauf über die App

Ich beginne mal mit dem kurzfristigsten Angebot: Nur bis 7. Juli (23:59 Uhr) gibt es 10 Euro Rabatt beim erstmaligen Kauf über die Amazon-App mit dem Gutscheincode AMZNAPP25. Zu beachten ist jedoch der Mindestbestellwert in Höhe von 25 Euro und dass der Rabatt ausschließlich auf Artikel mit Verkauf und Versand von Amazon anwendbar ist. Erfahrt hier mit einem Klick, ob ihr für das Angebot berechtigt seid.

Gibt es selten: Amazon verschenkt 10-Euro-Gutschein. (© Amazon )

Anzeige

50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Amazon-Kreditkarte

So viel Startguthaben gab es bei der neuen Amazon-Kreditkarte in Kooperation mit der Santander-Bank noch nie: Ganze 50 Euro erhalten ehemalige Karteninhaber mit Prime (Angebot bei Amazon ansehen). Wer die alte Visa-Karte nicht hatte, bekommt immerhin noch 40 Euro. Es gibt keine Jahresgebühr und ihr müsst auch kein neues Konto eröffnen. Das Angebot gilt allerdings nur bis 11. Juli 2025.

50 Euro Startgutschrift, aber nur bis 11. Juli 2025. (© Amazon)

Erfahrt hier alle Vor- und Nachteile der Kreditkarte und warum sie sich vor allem für Amazon-Prime-Kunden lohnt.

Warum ich die Amazon-Kreditkarte empfehle Für mich als Prime-Kundin ist die Amazon Visa-Karte ein No-Brainer: Ich sammel bei jedem Einkauf bares Geld und das Guthaben wird direkt bei meiner nächsten Bestellung verrechnet. Während ich bei Amazon meist nur Keinkram bestelle, merke ich den Cashback vor allem auch bei größeren Anschaffungen in anderen Shops oder Urlaubsbuchungen. Da gibt's dann zwar "nur" 0,5 Prozent, aber das summiert sich über die Zeit. Im Ausland nutze ich jedoch eine andere Kreditkarte, und zwar die von Hanseatic. Monika Mackowiak

Anzeige

4 Monate Amazon Music Unlimited gratis

Bis zum 14. Juli könnt ihr außerdem den Spotify-Konkurrenten Amazon Music Unlimited vier Monate lang kostenlos testen (Angebot bei Amazon ansehen). Neben über 100 Millionen Songs bietet der Streamingdienst auch eine große Auswahl an Podcasts sowie Hörbüchern ohne Werbung. Normalerweise zahlen Prime-Mitglieder 9,99 Euro im Monat – ihr spart mit dem Angebot also rund 40 Euro.

Musik, Podcasts und Hörbücher vereint bei Amazon Music Unlimited. (© Amazon)

Anzeige

Kindle Unlimited: 3 Monate gratis

Egal ob eBooks, eMagazine oder Hörbücher – Kindle Unlimited ist die erste Anlaufstelle für Amazon-Leseratten (bei Amazon ansehen). Jeden Tag präsentieren wir euch hier die besten Empfehlungen und jetzt könnt ihr den Dienst ganze drei Monate kostenlos testen. Damit spart ihr rund 35 Euro, denn normalerweise kostet Kindle Unlimited 11,75 Euro im Monat. Das Angebot gilt allerdings nur bis 11. Juli 2025.

Audible 3 Monate kostenlos testen

Auch Hörbuch-Fans kommen am Prime Day auf ihre Kosten, denn die Amazon-Tochter Audible haut jetzt das beste Angebot raus: Prime-Mitglieder bekommen drei Monate Audible gratis und damit drei Hörbücher im Wert von je 9,95 Euro geschenkt – insgesamt also rund 30 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Wer kein Prime hat, zahlt nur 0,99 Euro, was ebenfalls als Schnäppchen durchgeht. Bei diesem Deal habt ihr ein bisschen mehr Zeit, nämlich bis 31. Juli.

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.