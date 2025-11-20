Amazon schmeißt beliebten Adventskalender für 10 Euro raus: So könnt ihr 24 Tage lang entspannen

Der Adventskalender von Pukka verspricht euch täglich eine Pause vom Adventstrubel. Schnell sein lohnt sich, aktuell gibt es ihn bei Amazon für unter zehn Euro.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bio-Tee-Adventskalender: Jeden Tag eine andere leckere Sorte

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Wie kommen wir möglichst entspannt durch die Adventszeit? Und oft sind es die kleinen Auszeiten, die helfen.

Anzeige

Mit dem Pukka-Adventskalender könnt ihr euch jeden Tag über eine neue Tee-Überraschung für eure persönliche Wohlfühlpause freuen. Ihr erhaltet ihn derzeit für nur 9,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Pukka Bio Tee Geschenkset, Adventskalender, "Wohlfühlkalender 2025", Umweltfreundlich, Keine Schokol Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:22 Uhr

Für wen lohnt sich der Pukka Adventskalender?

Für Teefans: Jeden Tag gibt es eine andere Geschmacksrichtung, zum Beispiel Kräuter-, Gewürz-, Frucht- oder Grüntees.

Für Entspannungssuchende : Mit 24 Bio-Tees in 12 Sorten schenkt euch der Kalender jeden Tag einen Moment zum Abschalten.

Für nachhaltige Schenker : Die Verpackung ist umweltfreundlich gestaltet, die Teesorten sind biologisch und werden laut Hersteller ethisch korrekt und nachhaltig eingekauft.

Nicht optimal für Schoko-Liebhaber: Wenn ihr klassische Adventskalender bevorzugt, kommt ihr hier nicht auf eure Kosten.

Anzeige

Der Pukka-Tee-Adventskalender im Detail

Der Adventskalender enthält 24 einzeln verpackte Bio-Teebeutel in 12 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Laut Hersteller werden ausschließlich natürliche Zutaten und keine künstliche Zusätze oder Aromen verwendet.

Die umweltfreundliche Verpackung ist nicht nur vollständig recycelbar, sondern kann aufgeklappt als dekorativer, weihnachtlicher Wandbehang in der Küche genutzt werden. Die Füllmenge beträgt circa 39 Gramm Tee, das entspricht in etwa 1,6 Gramm pro Teebeutel.

Pukka Bio Tee Geschenkset, Adventskalender, "Wohlfühlkalender 2025", Umweltfreundlich, Keine Schokol Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:22 Uhr

Anzeige

Produktbewertung: Das sagen die Käufer

Der Adventskalender von Pukka erreicht auf Amazon eine sehr gute Bewertung mit 4,6 von 5 Sternen. Viele Kunden loben die Tee-Auswahl und die hochwertige Bio-Qualität. Die aktuelle Edition punktet außerdem mit der geschmackvoll gestalteten Präsentation.

Vereinzelt wird moniert, dass jede Teesorte zweimal im Kalender enthalten ist.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.