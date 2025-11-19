Amazon schmeißt Samsung Galaxy A56 absurd günstig raus

Samsung hat das Galaxy A56 Anfang März 2025 offiziell vorgestellt und kurze Zeit später auf den Markt gebracht. Mittlerweile hat das Mittelklasse-Smartphone einen Preis erreicht, bei dem ihr ohne Bedenken zuschlagen könnt.

Samsung Galaxy A56 im Preisverfall

Samsung hat das Galaxy A56 zum Preis von 479 Euro mit 128 GB internem Speicher und 529 Euro mit 256 GB internem Speicher auf den Markt gebracht. Aktuell bekommt ihr das Smartphone bei Amazon mit verlängerter Garantie deutlich günstiger. Es geht schon bei unglaublichen 279 Euro los (bei Amazon anschauen).

Samsung Galaxy A56 (128 GB) Android-Smartphone mit 6,7 Zoll FHD+ AMOLED-Display, Triple-Kamera, Exynos 1580. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:06 Uhr

Amazon hat die 256-GB-Version ebenfalls reduziert. Der Preis liegt bei nur 329 Euro (bei Amazon anschauen). Wenn man bedenkt, dass ihr dieses Smartphone für viele Jahre nutzen könnt, dann wäre mehr Speicherplatz bei diesem geringen Aufpreis keine schlechte Idee.

Samsung Galaxy A56 5G (256 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:09 Uhr

Zu dem Preis eignet sich ein Galaxy A56 perfekt als Geschenk für Jung und Alt. Ihr macht damit nichts falsch und seid viele Jahre durch Software-Updates abgesichert.

Das leistet das Samsung Galaxy A56

Ihr bekommt mit dem Samsung Galaxy A56 ein wirklich starkes Mittelklasse-Smartphone mit tollem Display, hoher Performance, langer Akkulaufzeit und sogar einer 45-Watt-Schnellladefunktion. Damit lädt dieses Handy schneller als das Galaxy S25. Im Test hat mich das Galaxy A56 fast komplett überzeugt.

Zwei Dinge haben mir nicht gefallen: Samsung hat den microSD-Slot zur Speichererweiterung entfernt und die Kamera hängt im Vergleich zu einem Pixel 8a oder 9a deutlich zurück.

Wenn ihr damit leben könnt, dann bekommt ihr ein wirklich starkes Handy mit langer Update-Garantie von sechs Jahren in einem hochwertigen Gehäuse. Oben im Video stellen wir euch alle drei Smartphones der A-Serie vor.

