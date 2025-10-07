Amazon senkt die Preise: Dieses iPad kann sich jetzt wirklich jeder leisten

Auf der Suche nach einem preiswerten und aktuellen iPad? Das aktuelle Einstiegsmodell mit A16-Chip des Jahrgangs 2025 kann sich jetzt wirklich jeder leisten. Wer Prime-Mitglied ist, kann nämlich gerade richtig viel Geld bei Amazon sparen.

Update vom 7. Oktober 2025: Zu den laufenden Prime Deal Days reduziert Amazon die Preise für das aktuelle Einstiegs-iPad – wer Prime-Mitglied ist (30 Tage kostenlos testen), zahlt nur ab 339 Euro (bei Amazon ansehen). Alle anderen müssen mindestens 359 Euro blechen. Apple iPad 2025 mit A16-Chip Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 07:38 Uhr Tipp: Holt euch die Amazon Visa – damit gibt es nicht nur eine attraktive Startgutschrift, sondern auch wertvolle Amazon-Punkte als Cashback (bei Amazon ansehen).

Originalartikel vom 11. April 2025:

Apple selbst verlangt für das iPad des Jahrgangs 2025 mindestens 399 Euro. Dafür erhält man das Wi-Fi-Modell mit 128 GB Speicherplatz. Der Handel muss sich an diesen Preis jedoch nicht halten – und tut es auch nicht. Aktuell lassen sich bereits fast 50 Euro sparen. Bei Ebay zahlt ihr derzeit nämlich nur 350,99 Euro (bei Ebay ansehen). Hinter dem Angebot versteckt sich mit Saturn ein bekannter Händler. Doch aufgepasst: Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr den Gutscheincode „LEVELUP25“ eingeben. Dann reduziert sich der ursprüngliche Preis von 389,99 Euro.

Aber auch andere Anbieter wie Amazon oder Coolblue bieten das Gerät günstiger als Apple an.

Vor- und Nachteile des iPad (A16) 2025

Mehr Speicherplatz: Im Vergleich zum Vorgängermodell von 2022 verdoppelt Apple den Speicher im günstigsten Modell – statt nur 64 GB gibt es nun 128 GB. Zudem endet die Speicherkapazität nicht mehr bei 256 GB: Wer möchte, kann bis zu 512 GB wählen.

Schnellerer Chip: Statt des A14-Bionic-Chips steckt jetzt ein A16 im Inneren des günstigsten iPads – das sorgt für mehr Leistung, auch wenn der Chip einen Rechenkern weniger besitzt (5 statt 6).

Nicht kompatibel mit Apple Intelligence: Für Apples hauseigene KI bleibt das Tablet leider weiterhin ungeeignet. Der schnellere Chip bringt wenig, wenn beim Arbeitsspeicher gespart wird. Zwar verfügt das iPad Für Apples hauseigene KI bleibt das Tablet leider weiterhin ungeeignet. Der schnellere Chip bringt wenig, wenn beim Arbeitsspeicher gespart wird. Zwar verfügt das iPad nun über 6 statt 4 GB RAM , doch für die Künstliche Intelligenz reicht das immer noch nicht aus.

Apple iPad (2025) – 128 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 04:29 Uhr

Die Aktualisierung des iPad 2025 kann sich sehen lassen: schnellerer Chip, mehr Speicherplatz – und dabei weiterhin zu einem attraktiven Preis. Im Vergleich zum Vorgängermodell bekommen Kundinnen und Kunden zwar kein vollkommen neues Gerät, aber eine verbesserte Ausstattung für ihr Geld.

Einige Nachteile des Vorgängers bleiben jedoch bestehen. So lässt sich weiterhin nur ein Apple Pencil der ersten Generation nutzen. Dieser haftet zwar magnetisch am Gehäuse, muss aber nach wie vor über einen Lightning-auf-USB-C-Adapter aufgeladen werden. Alternativ gibt es den abgespeckten Apple Pencil mit USB-C-Anschluss, jedoch ohne Drucksensitivität. Der aktuelle Apple Pencil Pro bleibt leider außen vor.

Für wen eignet sich das iPad 2025 mit A16-Chip? Für alle, die einfach nur ein iPad ohne Schnickschnack möchten. Wer auch in Zukunft auf Apple Intelligence verzichten kann und ein Tablet zum Surfen, Spielen oder für Filme unterwegs sucht, ist mit dem iPad 2025 bestens bedient. Es eignet sich auch ideal für die junge Apple-Generation, die es von den Eltern geschenkt bekommt.

Bewertungen gibt es übrigens auch schon: Bei Amazon beispielsweise vergeben die Kundinnen und Kunden positive 4,6 von 5 Sternen. Die überwältigende Mehrheit (77 Prozent) ist sogar wunschlos glücklich und vergibt die volle Punktzahl.

Unser Fazit: Wer sich über die wenigen Schwächen des iPad 2025 im Klaren ist, erhält ein solides Tablet mit dem wohl immer noch besten Tablet-Betriebssystem der Welt – was will man mehr?

Apple iPad (2025) – 128 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 04:29 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

