Amazon startet neuen Billig-Shop, doch selbst treue Prime-Kunde müssen für den Versand extra zahlen

Wer Amazon Prime gewohnt ist, reibt sich die Augen: Bei Haul gelten plötzlich andere Regeln.

Nachdem Amazon Haul in Deutschland bislang nur über die App verfügbar war, lässt sich der neue Billig-Shop nun auch ganz klassisch über den Web-Browser ansurfen (siehe Amazon). Wer Prime-Kunde ist und kostenlosen Versand ohne Mindestbestellmenge erwartet, schaut jedoch in die Röhre. Wer Produkte im Gesamtwert von weniger als 20 Euro kauft, muss 3,50 Euro Porto bezahlen.

Das ist Amazon Haul

Das Konzept erinnert stark an Temu und Shein – extrem günstige Produkte, längere Lieferzeiten und eine Auswahl, die sich vor allem an junge Schnäppchenjäger richtet. Viele Artikel kosten weniger als zehn Euro, einige sogar nur einen Euro. Zum Start konzentriert sich das Sortiment auf Fashion, Lifestyle und Wohnen – es gibt aber auch Elektronik-, Sport- oder Büroprodukte.

Ein Blick an dem Amazon-Haul-Shop. (© Screenshot GIGA)

Geliefert wird in der Regel innerhalb von zwei Wochen, wobei die Ware meist aus China kommt und zugestellt wird. Doch eine entscheidende Abweichung vom gewohnten Amazon-Erlebnis sorgt für Stirnrunzeln: Selbst Prime-Kunden müssen für den Versand zahlen, wenn der Einkaufswert unter 20 Euro bleibt. Erst darüber entfällt die Gebühr von 3,50 Euro.

Amazon will ein Stück vom Temu-Kuchen

Auf den ersten Blick wirkt Haul wie Amazons verzweifelter Versuch, gegen Temu anzutreten. Ob sich der Versandriese damit nicht übernimmt, ist noch offen. Die Verknüpfung mit Amazons bekannter Plattform und der gewohnte Service könnten jedoch dafür sorgen, dass Haul schnell an Fahrt aufnimmt.

Gut zu wissen: Käufer gelten bei Haul-Bestellungen offiziell als Importeure. Das heißt, die Waren kommen direkt aus dem Ausland, und Amazon übernimmt die Zollabwicklung im Namen der Kunden (Quelle: Amazon). Zudem lassen sich Artikel innerhalb von 15 Tagen zurückgeben.

Für viele langjährige Prime-Abonnenten dürfte aber gerade die Versandregel ein Bruch sein. Seit Jahren steht Prime für kostenlosen Versand und schnelle Lieferung – bei Haul gilt das nicht. Damit grenzt Amazon den Billig-Shop klar von seinem Kerngeschäft ab, riskiert aber auch Unmut bei treuen Kunden.