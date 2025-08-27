Amazon testet neue Versandgrenze – so spart ihr ohne Prime-Abo trotzdem

Ihr möchtet bei Amazon bestellen, aber keine Versandkosten zahlen? Wir zeigen euch, wie ihr auch ohne Prime-Abo die Möglichkeit habt, Porto zu sparen. Vor allem, weil der Onlineriese eine höhere Versandgrenze testet.

Amazon Prime 30 Tage testen und Versandkosten sparen

So hoch sind die Versandkosten bei Amazon

Die Versandkosten von Amazon haben mit dem Bestellwert und der Art des Versands zu tun. Den sogenannten „Prime-Versand“ mit Lieferung am nächsten Tag könnt ihr nämlich nicht nur als Prime-Kunden nutzen. Allerdings ist er ziemlich teuer.

Wenn ihr auch an den anderen Angeboten für Amazon-Prime-Kunden interessiert seid, lohnt sich ein Prime-Konto schon bei wenigen Amazon-Bestellungen.

Die Versandkosten bei Amazon sind nicht einheitlich. Es gibt eine Bestellwert-Grenze von 39 Euro. Darüber sollten Päckchen bei Amazon versandkostenfrei sein. Das gilt aber beispielsweise nicht für „Artikel ohne Jugendfreigabe“ wie etwa Computerspiele und Filme ab 18 oder E-Zigaretten. Dafür müssen sogar Prime-Kunden bezahlen.

Versandkostenfreigrenze bei Amazon könnte steigen

Amazon testet aktuell eine Erhöhung der Versandkostenfreigrenze auf 59 Euro für Nicht-Prime Kunden. Gelegenheitskäufer müssten also mehr bestellen, um die Ware versandkostenfrei geliefert zu bekommen.

Um dann noch Geld zu sparen, könntet ihr Alternativen nutzen, wie zum Beispiel die Nutzung von Amazon Locker-Schließfächern. Ihr könnt auch versuchen, die Ware bei anderen Händlern zu finden oder euch ein Prime-Abo zulegen, wenn ihr Amazon treu bleiben wollt.

Übersicht der Amazon-Versandkosten

Versandart Normale Versandkosten Porto f. Prime-Mitglieder Standardversand für Medienprodukte, Amazon-Geräte sowie Bekleidung (Lieferung 1–2 Werktage nach Versand) 2,99 Euro bei einem Bestellwert unter 39 bzw. 59 Euro. 1,99 Euro, wenn der Bestellwert unter 39 Euro liegt und an Abholstationen und Schließfächer geliefert wird. kostenlos Standardversand für alle anderen Produkte (Lieferung 1–2 Werktage nach Versand) 3,99 Euro bei einem Bestellwert unter 39 bzw. 59 Euro. 2,99 Euro, wenn der Bestellwert unter 39 Euro liegt und an Abholstationen und Schließfächer geliefert wird. kostenlos Premiumversand (Lieferung am nächsten Werktag nach Versand) 3,99 Euro pro Lieferung kostenlos Same-Day (Evening Express) Lieferung nur für bestimmte PLZ. 9,99 Euro pro Lieferung Kostenlos ab 20 Euro Bestellwert, sonst 4,99 Euro, kostenlos für qualifizierte PLZ Zweitägige Premium-Langstreckenzustellung 0,99 bis 4,99 Euro – abhängig von der Art der Artikel kostenlos Premiumversand Langstrecke (Lieferung 2 Werktage nach Versand) 0,99 bis 4,99 Euro pro Lieferung kostenlos

Amazon Versand für Großgeräte

Der Versand für Großgeräte ist in der Regel kostenlos, weil der Bestellwert über 39 Euro liegt, kann aber manchmal Kosten aufwerfen, weil ein spezieller Transport nötig ist.

fällt selbst dann kein Porto an, wenn ihr keine Prime-Mitglieder seid. Guckt also einmal nach, ob ihr Amazon Sendungen mit Abmessungen bis zu 42 cm x 35 cm x 32 cm und einem Gewicht von bis zu 4,5 kg könnt ihr auch kostenlos an „Amazon-Locker-Schließfächer “ schicken lassen. In dem Fall. Guckt also einmal nach, ob ihr Amazon Locker in eurer Nähe habt.

Ihr müsst kein Prime-Kunde sein, um die Amazon-Versandkosten zu senken. Wenn ihr allerdings häufig dort bestellt oder die anderen Prime Vorteile nutzen wollt, ist das eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung. Macht euch auch einfach mal die Mühe, auf der Produktseite selbst zu gucken, wie viele Händler diesen Artikel anbieten und dann den zu wählen, der in der Summe aus Preis und Porto am günstigsten ist. Marco Kratzenberg

