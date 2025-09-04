Amazon und MediaMarkt verkaufen aktuell ein Zubehör günstiger, das in jedes Auto gehört

Elektronische Parkscheiben sind wirklich praktisch. Sie sparen Geld, Nerven und sind mit wenigen Handgriffen angebracht. Bei Amazon und MediaMarkt sind aktuell mehrere dieser praktischen Auto-Helfer reduziert.

Amazon und MediaMarkt verkaufen elektronische Parkscheiben günstiger

Wenn ihr noch keine elektronische Parkscheibe besitzt, dann solltet ihr spätestens jetzt zuschlagen. Bei Amazon und MediaMarkt sind mehrere Modelle für nur wenige Euro zu haben:

Sobald sich das Fahrzeug nicht mehr bewegt, wird nach einigen Sekunden automatisch die Ankunftszeit auf einem kleinen Display angezeigt. Ihr müsst nichts weiter machen. Das kleine Gerät wird einfach an der Windschutzscheibe befestigt und arbeitet von da an automatisch. Das ganze System ist vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen. Die entsprechende Zulassungsnummer ist aufgedruckt, sodass sie bei einer Kontrolle überprüft werden kann.

Wichtig: Im Ausland ist die Nutzung elektronischer Parkscheiben uneinheitlich geregelt: In Österreich, Belgien und der Schweiz sind sie nicht erlaubt, während sie in Dänemark und den Niederlanden ausdrücklich zugelassen sind. Da die Bestimmungen von Land zu Land unterschiedlich sind, rät der ADAC, im Ausland vorsichtshalber immer eine klassische, manuelle Parkscheibe zu verwenden.

Was man bei der elektronischen Parkscheibe beachten muss

Die elektronische Parkscheibe ersetzt nur eine normale Parkscheibe und kein Parkticket, das ihr eventuell aus einem Automaten ziehen müsst. Es schützt auch nicht davor, wenn ihr irgendwo parkt, wo ihr mit eurem Auto nicht stehen dürft. Insgesamt überzeugen solche elektronischen Parkscheiben aber sehr, denn so umgeht ihr oft ein Knöllchen und habt den Kaufpreis schnell wieder raus.

Lohnt sich die Anschaffung? Auf jeden Fall. Wir haben in der Familie mittlerweile in jedem Fahrzeug eines dieser Geräte. Aufpassen müsst ihr nur, ob die Batterie nicht leer ist. Ansonsten habt ihr keine Sorgen.