Amazon verkauft 2-in-1-Laptop mit KI-Unterstützung zum Sparpreis

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein Convertible, also ein Laptop und Tablet in einem Gerät, mit umfangreicher Unterstützung von KI-Funktionen zum Sparpreis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.
Das Convertible HP OmniBook X Flip kommt mit einem 16-Zoll-OLED-Touchscreen mit 3K Auflösung, 16 GB RAM, 1 TB SSD sowie Windows 11 als Betriebssystem und kostet euch bei Amazon aktuell nur 1.049 Euro statt 1.499 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen). Das ist laut Preisvergleich der günstigste Preis, zu dem das Convertible bislang erhältlich war.
Was bietet das Convertible von HP?
- Laptop und Tablet in einem
- Umfangreiche KI-Unterstützung
- Gute Ausstattung mit Schnittstellen und Anschlüssen
- Lange Akku-Laufzeit
- Nicht für leistungshungrige Anwendungen wie aktuelle Games geeignet
Der HP-Rechner enthält eine dezidierte NPU (Neural Processing Unit) für die Ausführung der KI-Funktionen des Geräts. Diese lernen unter anderem aus eurem Nutzerverhalten und entlasten euch bei sich wiederholenden Aufgaben, unterstützen KI-gestützte Video- und Bildbearbeitung und erweitern eure Möglichkeiten beim Zeichnen mit dem separat erhältlichen Pen. Für die hochwertige grafische Darstellung auf dem Display des Convertibles ist ein Intel- Arc-Grafik-Prozessor verbaut.
Für die Konnektivität des Convertibles mit stabiler Verbindung sind WiFi 7 sowie Bluetooth 5.4 vorhanden. An Anschlüssen gibt es USB-Typ-C, USB-Typ-A, ThunderBolt, HDMI und eine Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse. Eingebaute Lautsprecher sind ebenso vorhanden wie ein Mikrofon und eine 5-MP-Webcam für Videocalls. Der Akku hält bis zu 21 Stunden durch und kann mit der HP-Fast-Charge-Funktion auf bis zu 50 Prozent in nur 45 Minuten aufgeladen werden.
Für wen eignet sich das Convertible von HP?
Das Convertible von HP ist gut für alle geeignet, die eine Kombination aus Laptop und Tablet mit robuster Leistung und ausgeprägter KI-Unterstützung suchen. Allerdings ist zu beachten, dass das Gerät nicht die notwendige Rechen-Power für sehr leistungshungrige Anwendungen wie aktuelle Games bietet.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.