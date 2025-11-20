Amazon verkauft den idealen Adventskalender für alle, die jeden Tag mit Nutella starten müssen

24 Tage voller Schokoglück und Mini-Überraschungen gefällig? Amazon verkauft jetzt den perfekten Adventskalender für alle Nutella-Fans.

Adventskalender von Nutella: Ein Muss für Naschkatzen

Wenn ihr oder eure Liebsten den Morgen am gerne mit Nutella startet, ist der Nutella-Adventskalender genau das Richtige für euch, denn der Mix aus Nutella-Produkten und exklusiven Goodies ist abwechslungsreich und köstlich zugleich. Den Kalender gibt es aktuell für 29,97 Euro (auf Amazon ansehen).

Nutella Adventskalender 2025, eine Schokoladen-Adventskalender-Alternative mit 24 festlichen Leckere Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 12:50 Uhr

Für wen lohnt sich der Nutella-Adventskalender?

Für Hardcore-Nutella-Fans und Frühstücks-Enthusiasten : Mit 24 unterschiedlichen Produkten wird jedes Frühstück zum Erlebnis.

Als Geschenk für Kinder und Erwachsene : Die Mischung aus Snacks und Sammler-Goodies eignet sich hervorragend als kleine Aufmerksamkeit zum Advent.

Wenig geeignet für Allergiker: Achtung, die Produkte enthalten unter anderem Haselnüsse, Milch und Soja. Prüft bitte vor dem Kauf unbedingt die Inhaltsstoffe, wenn ihr Allergien habt.

Der Nutella-Adventskalender im Detail: Das ist drin

Der Nutella-Adventskalender bringt euch und den Menschen die ihr beschenken wollt folgendes:

Nutella Mini-Portionen , Nutella & Go Snack-Packs, Nutella B-ready Riegel und Nutella Biscuits.

, Nutella & Go Snack-Packs, Nutella B-ready Riegel und Nutella Biscuits. Sammler-Accessoires wie Socken, Schlüsselanhänger, ein Spiel und Deko für den Weihnachtsbaum.

wie Socken, Schlüsselanhänger, ein Spiel und Deko für den Weihnachtsbaum. Außerdem könnt ihr einen von 1.111 Nutella-Weihnachtspullis gewinnen, wenn ihr am im Adventskalender enthaltenen Gewinnspiel teilnehmt.

teilnehmt. Die Verpackung punktet mit dem kultigen Nutellaglas-Design in winterlicher Strickoptik .

. Die Abmessungen und das Füllgewicht betragen: ‎44,79 x 38,7 x 9,4 Zentimeter und 528 Gramm.

So wird das Produkt bei Amazon bewertet

Der Nutella-Adventskalender punktet bei Amazon mit überwiegend guten Bewertungen bei 4,4 von 5 Sternen. Besonders gelobt werden enthaltenen Produkte und Extras. Kritik gibt es vereinzelt für das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur Produktvielfalt und Verpackung gibt es gemischte Meinungen.

