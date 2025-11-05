Amazon verkauft die perfekte Ergänzung für alle, die Backpapier in der Heißluftfritteuse nutzen

Manche Dinge im Leben haben einen eigenen Willen – und Backpapier in der Heißluftfritteuse gehört definitiv dazu. Kaum ist der Korb geschlossen, beginnt das große Flattern. Für 15,99 Euro gibt es bei Amazon jetzt 12 kleine Airfryer-Helfer, die das Problem lösen.

Wer Backpapier in der Heißluftfritteuse verwendet, kennt das Problem: Das Papier flattert hoch, legt sich über die Zutaten und verhindert, dass die heiße Luft richtig zirkuliert. Das Ergebnis? Statt goldbrauner Knusper-Pommes gibt es labbrigen Brei. Genau hier kommen Magnetschnallen aus hitzebeständigem Silikon ins Spiel. Sie halten das Backpapier sicher an Ort und Stelle. Ein 12-teiliges Set gibt es aktuell für 15,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen).

Magnetische Silikonschnallen für Heißluftfritteusen 12 Stück. Befestigungsschnallen mit starken Magneten zur sicheren Fixierung von Backpapier im Airfryer. Hitzebeständiges Material, einfache Reinigung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 11:31 Uhr

Für wen lohnen sich die Magnetschnallen bei Amazon?

Airfryer-Nutzer mit Metallkorb, die regelmäßig Backpapier verwenden und das Flattern satthaben

Sicherheitsbewusste Köche, die Brandgefahren durch Kontakt mit dem Heizelement minimieren wollen

Besitzer von Heißluftfritteusen, die grundsätzlich ohne Backpapier arbeiten

Die Magnetschnallen bestehen aus hitzebeständigem Silikon und schützen sowohl den Korb als auch das Backpapier vor ungewollten Bewegungen. Eingebaute starke Magnete sorgen für festen Halt am Metallkorb der Heißluftfritteuse. Beim Zubereiten von Chicken Wings etwa verhindert die Schnalle, dass das Backpapier durch den Luftstrom nach oben wirbelt und das Fleisch bedeckt. So bleiben die Wings schön knusprig.

Der Sicherheitsaspekt ist ebenfalls nicht zu unterschätzen: Kommt loses Backpapier mit dem Heizelement in Berührung, droht Brandgefahr. Die Magnetschnallen fixieren die Folie zuverlässig am Korbrand und halten sie auf Abstand zum Heizelement. Beim Backen von Keksen oder beim Aufbacken von Brötchen bleibt das Papier dort, wo es hingehört: am Boden der Fritteuse.

Denkbar einfach ist die Handhabung. Die Schnalle wird magnetisch am Korbrand befestigt und hält das Backpapier an den Seiten fest. Nach dem Kochen lässt sich die Schnalle genauso leicht wieder entfernen und unter fließendem Wasser reinigen. Das weiche Silikonmaterial verhindert Kratzer am Korb, selbst bei häufigem Einsatz. Mit 12 Stück im Set können auch größere Heißluftfritteusen oder mehrere Geräte im Haushalt ausgestattet werden.

Amazon-Kunden loben Funktionalität und einfache Befestigung

Mit 4,7 von 5 Sternen schneiden die Magnetschnallen bei Amazon hervorragend ab. Käufer schätzen besonders die praktische Lösung für ein häufiges Problem. Die Magnete haften laut Rezensionen zuverlässig und halten das Backpapier sicher in Position. „Einfach toll, jetzt bleibt die Airfryer-Backfolie da, wo sie hingehört und klappt nicht über das zubereitete Gericht“, fasst eine Kundin ihre Erfahrung zusammen.

Im Vergleich zu ähnlichen Produkten, so Amazon, werden diese Magnetschnallen zudem seltener zurückgegeben – ein weiteres Zeichen für die Zufriedenheit der Käufer.

