Amazon verkauft DJI-Drohne mit 4K-Kamera zum Witzpreis

Wollt ihr die Welt aus einer völlig neuen Perspektive sehen, ist jetzt die ideale Gelegenheit dafür: Bei Amazon gibt es die DJI Mini 4K aktuell zu einem besonders starken Preis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Für alle, die in die Welt der Luftaufnahmen eintauchen möchten, ohne dabei ein Vermögen auszugeben, hat Amazon aktuell ein unschlagbares Angebot: Die besonders portable DJI Mini 4K ist in der Combo mit zwei Akkus, Fernbedienung und Tasche gerade zum Tiefstpreis von 289 Euro inklusive Versand zu haben (Angebot bei Amazon ansehen). Das Angebot gilt jedoch nur für Prime-Kunden. Regulär zahlt ihr mindestens 389 Euro für das Paket, somit bekommt ihr hier einen guten Deal.

DJI Mini 4K Kameradrohne Statt 389 Euro UVP: Leichte 4K-Drohne unter 249g mit 3-Achsen-Gimbal für stabile Aufnahmen, Windresistenz und bis zu 62 Minuten Flugzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 08:41 Uhr

Anzeige

Was taugt die DJI Mini 4K Drohne?

Einfache Einrichtung und intuitive Bedienung, ideal für Einsteiger

Besonders gute Bildqualität mit 4K-Videoaufnahmen und kompaktes Design

Könnte für anspruchsvolle Nutzer oder Profis zu wenig Funktionen bieten

DJI ist vermutlich der bekannteste Drohnenhersteller weltweit, und die Mini 4K zählt zu den Spitzenreitern unter den Mini-Drohnen. Mit einem Gewicht von weniger als 250 Gramm und kompakten Abmessungen gehört sie zu einer Kategorie, die in vielen Ländern weniger strenge Vorschriften mit sich bringt. Doch lasst euch nicht von ihrer kleinen Größe täuschen – diese Drohne hat es in sich. Sie kommt mit Features, die bisher nur bei größeren und teureren DJI-Modellen zu finden waren, darunter ein leistungsstarker 12-Megapixel-Bildsensor.

Mit der Kamera der Drohne könnt ihr die Welt aus der Vogelperspektive in beeindruckender 4K-Qualität festhalten. Dank der langen Akkulaufzeit habt ihr ausreichend Zeit, um den perfekten Moment einzufangen. Eine volle Akkuladung ermöglicht euch bis zu 31 Minuten Flugzeit. Außerdem sorgt die praktische Return-To-Home-Funktion dafür, dass die Drohne immer sicher zu euch zurückfindet.

Anzeige

Ihr steuert die Drohne mit der mitgelieferten Fernbedienung, die ihr ganz einfach mit eurem Smartphone verbindet. Dadurch könnt ihr das Livebild der Kameraperspektive direkt auf dem Bildschirm eures Smartphones verfolgen.

DJI Mini 4K Kameradrohne jetzt ab 289,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 08:41 Uhr

4,6 von 5 Sternen aus über 3.500 Bewertungen: Amazon-Kunden sind überzeugt

Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben besonders gute 4,6 von 5 Sternen bei über 4.700 Bewertungen. Die Drohne ist ideal für alle, die eine kompakte und erschwingliche Möglichkeit suchen, beeindruckende Luftaufnahmen in hoher Qualität zu machen. Wenn ihr schon länger darüber nachdenkt, euch eine Drohne zuzulegen oder euer aktuelles Modell zu ersetzen, könnte jetzt der perfekte Moment dafür sein.

Anzeige

Zu beachten ist jedoch, dass der Drohnenbetreiber (Privatperson, Unternehmen) beim Luftfahrtbundesamt registriert sein muss. Kameradrohnen müssen immer angemeldet werden. Diese Drohne wiegt laut Hersteller weniger als 250 Gramm und benötigt daher keinen Drohnenführerschein.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.