Amazon verkauft ein Gadget fürs Auto günstiger, das euch vor bösen Überraschungen bewahrt

Die besten Beifahrerinnen und Beifahrer sind die, die sich während der Fahrt nicht einmischen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Doch es gibt auch elektronische Beifahrer, die ihr gerne neben euch haben wollt, denn sie informieren euch bei Gefahren und können euch den einen oder anderen Strafzettel ersparen. Aktuell gibt es beliebte Blitzerwarner viel günstiger.

Anzeige

Blitzerwarner günstig bei Amazon zu haben

Update vom 07. Oktober 2025: Bei Amazon bekommt ihr Blitzerwarner besonders günstig: Needit Drive One Blitzerwarner Warnt vor Gefahrenstellen und Blitzern im Straßenverkehr mit Echtzeit-Daten von Blitzer.de. Verbindet sich automatisch per Bluetooth, hat eine Batterielaufzeit von über 2 Jahren und benötigt kein Abo. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 12:45 Uhr OOONO CO-Driver NO2 - Blitzerwarner fürs Auto Wiederaufladbarer Tempokontroll-Warner mit LED-Anzeige, CarPlay & Android Auto kompatibel, keine Abo-Gebühren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 12:44 Uhr Wichtig: Um auf die reduzierten Preise bei Amazon zu kommen, müsst ihr Prime-Mitglied sein. Wenn ihr das nicht seid, könnt ihr euch kostenlos für 30 Tage anmelden und danach einfach kündigen (bei Amazon anschauen).

Originalartikel vom 25. November 2023:

Wenn ihr viel und gerne mit dem Auto unterwegs seid, dann seid ihr regelmäßig Gefahren ausgesetzt. Seien es Störungen auf der Straße, Unfälle oder ganz einfach Blitzer. Wollt ihr besser informiert sein, was auf eurer Strecke passiert, könnt ihr euch aktuell mit dem Ooono Co-Driver No 1 einen elektronischen Beifahrer holen, der tatsächlich einen großen Mehrwert bietet. Den gibt es bei Amazon für nur 29,99 Euro (bei Amazon anschauen).

Ooono CO-Driver NO1 Blitzerwarner Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 10:11 Uhr

Der Ooono Co-Driver No 1 ist so gut wie nie im Preis reduziert und erfreut sich trotzdem unglaublicher Beliebtheit. Bei Amazon gibt es 4,2 Sterne bei über 37.000 positiven Bewertungen. Mit diesem Gadget werdet ihr nicht nur gewarnt, sondern könnt auch andere Fahrer warnen. Alles wird in der Community geteilt, sodass jeder immer auf dem neuesten Stand ist. Im Video wird das System erklärt:

Anzeige

Wie funktioniert der Ooono Co-Driver No 1?

Die Daten holt sich der Ooono Co-Driver No 1 vom Smartphone, das wiederum mit der Datenbank von blitzer.de verbunden ist. Ihr müsst beim Start die App einrichten und eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Handy und Gadget aufbauen. Dann befestigt ihr den Co-Driver an einer Stelle im Auto, wo ihr ihn leicht erreichen könnt – zu diesem Zweck ist ein Klebestreifen auf dem Oonoo angebracht. Sobald ihr fahrt werdet ihr kurz vor dem Erreichen einer Gefahrenstelle mit Hilfe optischer und akustischer Signale gewarnt. Per App kann man einstellen, ob die Töne aus dem Gerät und/oder dem Handy kommen und die Lautstärke für beides separat einstellen. Wenn ihr selbst etwas melden wollt, dann geht das per Knopfdruck. Ein einfacher Druck meldet einen Blitzer, ein doppelter Druck einen Unfall oder eine Gefahrenstelle. Ganz einfach.

Der Oonoo braucht übrigens keinen externen Strom. Im Gerät ist eine wechselbare Knopfzelle enthalten, die für viele Monate reicht. Das klappt, weil sich das Gerät von selbst in den Standby versetzt, wenn das Auto stillsteht und erst wieder aufwacht, wenn es Bewegung wahrnimmt.

Anzeige

Hinweis: Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr, denn Blitzerwarner sind in Deutschland nicht zugelassen. Doch auch wenn ihr nur die Warnung vor Gefahrstellen nutzt, ist das schon eine große Hilfe. Da der Preis sonst nie reduziert ist, solltet ihr zuschlagen.