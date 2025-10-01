Amazon verkauft ein großes Android-Tablet für 69,99 Euro

Keine Lust auf teure Technik? Bei Amazon gibt es aktuell ein 10,1-Zoll-Tablet für schlappe 69,99 Euro. Wer jetzt billigen Technikmüll vermutet, irrt sich aber. Das Android-Tablet ist hervorragend bewertet und lässt sich mit praktischem Zubehör auch erweitern.
Amazon verkauft Fire-HD-10-Tablet für 69,99 Euro
Tablets sind zwar längst leistungsstark genug, um sogar Laptops Konkurrenz zu machen. Doch nicht jeder benötigt ein High-End-Gerät fürs Zeichnen, Videoschnitt oder Programmierung. Wer nicht produktiv arbeiten, sondern vor allem ein Tablet fürs Entertainment sucht, findet mit dem Fire HD 10 eine preiswerte Alternative. Amazon bietet das Modell derzeit für nur 69,99 Euro an (jetzt bei Amazon ansehen).
Trotz des kleinen Preises muss sich das Fire HD 10 aber nicht verstecken. Zur Ausstattung des Amazon Fire HD 10 gehören unter anderem:
- 10,1-Zoll-Display (Full HD)
- Achtkern-Prozessor mit max. 2 GHz
- 3 GB RAM
- 32 GB Speicher (erweiterbar via microSD-Slot)
- 5-MP-Kamera (vorne und hinten)
- Kopfhörereingang
- USB-C-Anschluss (Netzteil im Lieferumfang enthalten)
- Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit
- Stift-Unterstützung (optional erhältlich)
- Android-Betriebssystem
Vor allem das gestochen scharfe Full-HD-Display und die Unterstützung eines Eingabestifts sind in der Preisklasse unter 70 Euro alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Für wen lohnt sich das Fire HD 10 bei Amazon?
Natürlich kann das Fire HD 10 nicht mit iPads oder Galaxy Tabs konkurrieren – muss es auch gar nicht. Denn mit einem Preis von unter 70 Euro ist es aktuell extrem günstig und bestens für Streaming, Surfen und kleinere Spiele geeignet. Die Apps kommen zwar aus dem Amazon App Store, aber die gängigen Anwendungen sind alle da. Mit 4,3 von 5 Sternen ist es nicht umsonst hervorragend bewertet.
Tipp: Mit einem optionalen Tastatur-Cover und einem Eingabestift lässt sich das Tablet sogar für Schule, Uni oder einfache Büroarbeiten nutzen. Wer ein flexibles Tablet zu einem kleinen Preis sucht, liegt hier genau richtig.