Amazon verkauft ein großes Android-Tablet mit Stift und viel Speicherplatz zum Schnäppchenpreis

Es muss nicht immer ein iPad für mehrere hundert Euro sein. Wenn ihr einfach nur ein bezahlbares Tablet sucht, bei dem sich der Stift direkt im Lieferumfang befindet, dann solltet ihr euch das Lenovo Tab M11 anschauen. Das wird bei Amazon aktuell in der größeren Speicherversion zum attraktiven Preis angeboten.

Android-Tablet mit Stift für kleines Geld

Lenovo hat mit dem Tab M11 ein wirklich spannendes Android-Tablet auf den Markt gebracht. Ihr bekommt ein 11 Zoll großes Display, das sogar handschriftliche Eingaben über den mitgelieferten Stift erlaubt. Aktuell bekommt ihr bei Amazon die Version mit 128 GB internem Speicher für 132 Euro (bei Amazon anschauen). Normalerweise gibt es für den Preis nur 64 GB.

Lenovo Tab M11: Android-Tablet mit Stift Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 10:56 Uhr

Für wen lohnt sich das Lenovo Tab M11 bei Amazon?

Sparfüchse: Ihr bekommt mit dem Lenovo Tab M11 ein solides Android-Tablet mit Stift und viel Speicher, das alle alltäglichen Arbeiten übernehmen kann.

Hobbykünstler: Durch den beiliegenden Stift könnt ihr auf dem Lenovo Tab M11 nicht nur Inhalte konsumieren, sondern auch selbst erschaffen. Malen und Zeichnen sind damit kein Problem. Doch auch die Bedienung wird damit erleichtert.

Enthusiasten: Natürlich könnt ihr bei einem solch geringen Preis keine High-End-Hardware mit unglaublicher Leistung erwarten. Ihr erhaltet ein Einsteiger-Tablet für alltägliche Arbeiten.

Ihr bekommt mit dem Lenovo Tab M11 bei Amazon ein Android-Tablet für Einsteiger, das durch den mitgelieferten Stift einen großen Mehrwert besitzt. Im Video unten könnt ihr sehen, wie der Stift zur Bedienung, aber auch für andere Dinge benutzt werden kann. Auf dem 11 Zoll großen Bildschirm könnt ihr euch richtig austoben und Lenovo sorgt auch dafür, dass die Software dafür optimiert ist.

Bei Amazon bekommt die Tablet-Serie in verschiedenen Konfigurationen 4,3 von 5 Sternen bei fast 5.400 Bewertungen. Käuferinnen und Käufer sind mit der Leistung, dem Display und besonders dem Klang der Lautsprecher zufrieden. Den Stift finden viele sehr praktisch.

So finden wir die besten Schnäppchen

