Amazon verkauft eine günstige Alternative zur Smartwatch

Smartwatch zu teuer? Für nur 89 Euro bekommt ihr bei Amazon mit dem Fitbit Charge 6 einen starken Fitness-Tracker, der euch beim Sport unterstützt, Schlaf analysiert und die Gesundheit im Blick behält – und mit iPhones und Android-Smartphones kompatibel ist.

Wer auf der Suche nach einem günstigen, aber trotzdem gut ausgestatteten Fitness-Tracker ist, findet bei Amazon aktuell den Fitbit 6 Charge für nur noch 89 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – günstiger gibt es den Tracker derzeit nirgends. Der Rabattpreis gilt nur, wenn ihr ein Prime-Abo besitzt. Sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich Prime zur Probe testen (kostenloser Testmonat bei Amazon Prime).

Fitbit Charge 6 Fitness-Tracker mit bis 7 Tagen Laufzeit, EKG-Aufzeichnung und über 40 Sportmodi. Für iPhones und Android-Smartphones. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 10:06 Uhr

Für wen lohnt sich der Fitbit Charge 6 bei Amazon?

Sportler : Umfangreiches Tracking, EKG-Funktion, gute Trainingsanalyse

Gesundheitsbewusste Nutzer : Überblick über Vitalwerte, Schlaftracking, Smartwatch-Funktionen wie Google Maps

Gelegenheitsnutzer: Wer nur Schritte zählen oder grob die Uhrzeit im Blick haben möchte, braucht die vielen Funktionen nicht

Der Fitbit Charge 6 ist ein vielseitiger Fitness-Tracker, der Sport- und Gesundheitsfunktionen in einem kompakten Gerät vereint. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen und Wasserdichtigkeit bis 50 Meter Tiefe eignet er sich für den täglichen Gebrauch und intensive Trainingseinheiten gleichermaßen.

Das Aktivitätstracking des Charge 6 umfasst über 40 Trainingsmodi, GPS-Tracking und eine permanente Herzfrequenzmessung. Der Tracker erkennt automatisch Workouts und erstellt eine Trainingsintensitäts-Karte. Jogger können so zum Beispiel Laufstrecken samt Geschwindigkeitszonen auf einer Karte nachverfolgen.

Darüber hinaus umfassen die Gesundheitsfunktionen ein Schlaftracking mit detaillierter Analyse, Stressmanagement und Achtsamkeitsübungen. Die EKG-App kann den Herzrhythmus aufzeichnen und auf Anzeichen von Vorhofflimmern prüfen.

Als Smartwatch-Alternative bietet der Charge 6 Zugriff auf Google Maps, Google Wallet und YouTube-Music-Steuerung. Anrufe, SMS und App-Benachrichtigungen werden ebenfalls angezeigt. Das farbige Display ermöglicht eine übersichtliche Darstellung der Informationen.

Amazon-Käufer loben Funktionsumfang

Mit 3,9 von 5 Sternen schneidet der Fitbit Charge 6 auch bei Amazon-Käufern solide ab. Gelobt werden insbesondere Funktionsumfang und Tragekomfort des Trackers. „Guter Kompromiss zwischen Fitness-Band und Smartwatch“, schreibt ein Käufer. Gemischte Meinungen gibt es unter anderem zur Akkulaufzeit.

