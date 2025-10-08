Amazon verkauft Fritzbox 7530 AX zum Schnäppchenpreis

Die Fritzbox von AVM gehört zu den beliebtesten WLAN-Routern auf dem Markt. Besonders die Fritzbox 7530 AX wird gerne gekauft, weil sie die günstigere Version der Fritzbox 7590 AX ist. Aktuell liefern sich Amazon, MediaMarkt und Saturn einen Preiskampf.

AVM Fritzbox 7530 AX im Preisverfall

Die Fritzbox 7530 AX ist der VW Golf unter den AVM-Routern. Er kann besonders durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Mittlerweile ist der Preis der Fritzbox 7530 AX stark gefallen. Ihr bekommt den WLAN-Router aktuell bei Amazon für 122,54 Euro (bei Amazon anschauen).

AVM FRITZ!Box 7530 AX Statt 199 Euro UVP: WI-FI 6 Router für DSL/VDSL, bis zu 300 MBit/s mit VDSL-Supervectoring 35b, WLAN Mesh, DECT-Basis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 13:24 Uhr

Was macht die AVM Fritzbox 7530 AX so besonders?

Der neue AVM-Router unterstützt bereits das neueste WiFi-6-Netz. Dieses ermöglicht mit anderen WiFi-6-Geräten eine viel bessere Verbindung per WLAN und auch eine höhere Übertragungsrate von bis zu 1.800 Megabit im 5-GHz-Netz. Moderne Smartphones unterstützen diesen Standard schon, zukünftig werden es immer mehr Geräte. Besonders wer WLAN-Probleme hat, sollte die neueste Technologie nutzen, um diese zu beheben. Sonst reicht auch die normale Fritzbox 7530.

Ansonsten bietet der Router alles das, was man von einem modernen Gerät erwartet. Dazu gehören vier LAN-Anschlüsse, die Möglichkeit, DECT-, IP- und analoge Telefone oder ein NAS anzuschließen. Natürlich kann die Fritzbox auch als Schaltzentrale für Smart-Home-Geräte verwendet werden. Alles steuerbar über das Fritz OS, das regelmäßig um neue Funktionen erweitert wird.

Was taugen die AVM-Router?

Ich selbst habe die normale Fritzbox 7530 im Einsatz und bin sehr zufrieden. Als ich mich damals für dieses Modell entschieden habe, gab es die AX-Version noch nicht. Wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich zur AX-Version mit dem besseren WLAN greifen, da ich mehrere Repeater im Einsatz habe, weil das WLAN-Signal hier durch die dicken Wände schwächelt. Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden und habe viele weitere AVM-Produkte im Einsatz, die damit perfekt zusammenarbeiten.