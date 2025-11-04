Amazon verkauft ganzes Fitnessstudio, das sehr wenig Platz benötigt

Während eure Nachbarn noch zum Fitnessstudio pilgern, trainiert ihr bereits in eurem eigenen High-Tech-Gym mit persönlichem Trainer – und das auf kleinstem Raum.

Komplettes Fitnessstudio auf kleinem Raum

Wer richtig trainieren will, muss entweder ins Fitnessstudio oder sich ein kleines Gym zu Hause einrichten. Das größte Problem dabei ist der Platz, denn davon brauchen die Geräte viel. Das Gym Monster 2 von Speediance bietet eine Lösung. Auf sehr wenig Raum sind extrem viele Sportarten möglich. Aktuell bekommt ihr das Work-Plus-Set mit viel Zubehör für 3.151,05 Euro (bei Amazon anschauen). An der Kasse werden nämlich zusätzlich 5 % abgezogen. Normalerweise kostet das Set fast 4.000 Euro. Trotz des sehr hohen Preises ist das Gym Monster 2 bei Amazon in den Top 5 der Heimtrainingssysteme.

Speediance Gym Monster 2 Smart Home Gym Multifunktionales Krafttrainingsgerät mit AI-Unterstützung, 11 Höheneinstellungen und integrierter Ruderbank Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 13:00 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Gym Monster 2 von Speediance bei Amazon?

Für alle, die ein komplettes Fitnessstudio in einem Gerät auf kleinstem Raum haben wollen.

Für alle, die interaktive Hilfe und einen Coach haben möchten, der auf dem Display angezeigt wird, eure Daten analysiert und euch motiviert.

So ein Set lohnt sich nicht, wenn ihr nur ab und zu Sport machen wollt. Dafür ist der Preis zu hoch.

Das Speediance Gym Monster 2 definiert das klassische Heimtraining neu. Das All-in-One-Gerät vereint Squat Rack, Bank Rack, Kabelmaschine, Smith-Machine und Seilzugsysteme in einer kompakten Station. Besonders beeindruckend: Ein Coaching-System analysiert jede Trainingseinheit und gibt personalisierte Empfehlungen für die optimale Gewichtsbelastung.

Die technischen Finessen begeistern selbst anspruchsvolle Athleten: Ein leistungsstarkes 2.1-Kanal-Soundsystem sorgt für die passende Trainingsatmosphäre, während ein innovatives Kühlsystem übermäßige Hitzeentwicklung verhindert. Dank elf verschiedener Höheneinstellungen passt sich das System flexibel an unterschiedliche Körpergrößen und Übungen an.

Ihr könnt viele verschiedene Workouts machen. (© Speediance)

Die Entwickler haben bei der zweiten Generation besonders auf Sicherheit geachtet: Eine automatische Gewichtsentlastung springt bei unerwarteten Geschwindigkeitsänderungen oder Kabel-Längenabweichungen sofort ein. Das schlanke Motorgehäuse spart wertvollen Platz, ohne Kompromisse bei der Stabilität einzugehen.

Wenn ihr mit dem Training fertig seid, könnt ihr das Gerät einfach hochklappen und so noch viel mehr Platz sparen. Außerdem lässt sich das System mit Zubehör erweitern. So könnt ihr weitere Sportarten hinzufügen, wenn ihr noch mehr machen wollt. Das Abo ist optional. Vieles ist auch kostenlos nutzbar.

Die Käuferinnen und Käufer des Gym Monster 2 zeigen sich sehr angetan von dem Fitnessstudio auf kleinstem Raum. Sie geben 4,3 von 5 Sternen (bei Amazon anschauen).

