Amazon verkauft günstigen Mini-Ventilator, der in der Hitze ein treuer Begleiter ist

Der heiße Sommer ist noch nicht vorbei. Damit ihr zumindest an etwas frischen Wind kommt, verkauft Amazon jetzt einen kompakten Handventilator, den ihr leicht überallhin mitnehmen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der tragbare Ventilator von Jsdoin ist handlich und bietet fünf Stufen, darunter Schlafwind, natürlicher Wind oder zirkulierender Wind. Laut Produktseite ist er knapp 19 cm hoch, wiegt 190 Gramm und hält 6 bis 15 Stunden lang durch (je nach Stufe) – gerade für unterwegs dürfte er sich während der heißen Tage also als treuer Begleiter erweisen. Ihr bekommt den Handventilator aktuell für 14,44 Euro auf Amazon (jetzt auf Amazon ansehen).

Tragbarer Mini-Ventilator So trotzt ihr der Sommerhitze! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 14:56 Uhr

Anzeige

Vor- und Nachteile des Handventilators bei Amazon?

Der Handventilator ist klein, hält lange und sorgt für dringend benötigte frische Luft.

Dank klappbarem Griff und beigefügtem Schlüsselband passt er sich der Situation an, in der ihr in gerade braucht.

Wenn ihr eure ganze Wohnung durchlüften wollt, braucht ihr vermutlich ein größeres Gerät.

Der Handventilator wird über USB-C geladen. Gleichzeitig könnt ihr das Gitter leicht abnehmen, um ihn bei Bedarf zu reinigen. Mitgeliefert werden außerdem Aromatherapie-Tabletten, die an der Innenseite angebracht werden können, um der frischen Luft noch etwas Duft zu verleihen.

Jsdoin bewirbt den Ventilator sogar als Handyhalter, den ihr dank beigefügter Basis auf den Schreibtisch stellen könnt. Mit dem ebenfalls enthaltenen Schlüsselbund lässt er sich wiederum leicht um den Hals tragen.

Amazon-Käufer loben Kraft des Ventilators

Käufer auf Amazon zeigen sich mit dem Produkt sehr zufrieden. Insgesamt steht der kleine Ventilator bei einer Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Ganze 77 Prozent geben die vollen fünf Sterne. Die Kunden loben die Power des Ventilators, der ordentlich Luft bläst. Kritisiert wird dagegen das sehr kurze Ladekabel (10 bis 15 cm). Gleichzeitig ist die Anleitung auf Chinesisch, wobei die Handhabung allerdings ziemlich selbsterklärend sein soll.

Tragbarer Mini-Ventilator So trotzt ihr der Sommerhitze! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 14:56 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.