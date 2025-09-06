Amazon verkauft High-Speed-USB-C-Kabel im Doppelpack zum Spitzenpreis

Wer gerade auf der Suche nach einem High-Speed-USB-C-Kabel ist, sollte bei Amazon vorbeisehen. Dort gibt es ein Exemplar vom Hersteller Ugreen, das bis zu 100 Watt Leistung unterstützt, gleich im Doppelpack zum Spitzenpreis zu kaufen. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das High-Speed-USB-C-Kabel vom Hersteller Ugreen unterstützt Power Delivery 3.0 sowie PPS und erreicht so eine Ladeleistung von bis zu 100 Watt. Bei Amazon ist das Schnellladekabel mit einem Meter Länge gleich im Doppelpack für nur 8,38 Euro statt 12,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen USB-C-Kabel, 2 Stück Statt 12,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.09.2025 18:24 Uhr

Was bietet das USB-C-Schnellladekabel von Ugreen?

Von dem 100-Watt-USB-C-Kabel wird eine Datenübertragungsrate von 480 Mbps unterstützt. Das Kabel ist besonders gut für das Aufladen von MacBooks, iPads, iPhones, Samsung-Galaxy-Smartphones sowie vielen weiteren USB-C-Geräten geeignet. Ein MacBook Pro lädt das Ugreen-Kabel beispielsweise in 40 Minuten und ein iPhone 15 in 30 Minuten auf jeweils bis zu 60 Prozent auf.

Mittels des integrierten E-Marker-Chips passt das Schnellladekabel von Ugreen Spannung und Strom automatisch an und sorgt so für ein sicheres Aufladen. Außerdem besitzt das Kabel aufgrund seiner robusten PVC-Konstruktion eine hohe Flexibilität sowie Haltbarkeit.

Für wen lohnt sich das USB-C-Schnellladekabel von Ugreen?

Besonders zum derzeit günstigen Preis lohnt sich das USB-C-Schnellladekabel von Ugreen für jeden, der gerade Bedarf an einem USB-C-Kabel mit hoher Leistung zum Aufladen seine Geräte hat.

Auch die bisherigen Käufer bei Amazon zeigten sich überzeugt von der Qualität des USB-C-Schnellladekabels von Ugreen, denn diese vergaben im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei 2.200 Bewertungen. Hervorgehoben werden von den Rezensenten unter anderem die robuste Verarbeitung und die zuverlässige Funktionalität des USB-C-Kabels von Ugreen.

So finden wir die besten Schnäppchen

