Amazon verkauft kompaktes 65-Watt-Ladegerät zum Sparpreis

Bei Amazon bekommt ihr derzeit ein kompaktes 65-Watt-Ladegerät vom Hersteller Anker zum Sparpreis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Kompaktes 65-Watt-Ladegerät von Anker zum Sparpreis bei Amazon

Das USB-C-Ladegerät "Nano II" von Anker zeichnet sich durch sein kompaktes Design aus, bietet dabei 65 Watt Ladeleistung und eignet sich besonders gut für MacBook Pro / Air, Galaxy S20 / S10, iPhone 15 / Pro, iPad Pro und Google Pixel und ist derzeit zum Preis von nur 25,99 Euro statt 49,99 Euro erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Was sind die wichtigsten Vorteile des 65-Watt-Ladegeräts von Anker?

Mit seiner Ladeleistung von 65 Watt lädt das Anker-Ladegerät fast jedes Gerät in hoher Geschwindigkeit auf, egal, ob es sich dabei um ein Smartphone, Tablet oder Notebook handelt. So kann ein MacBook Air in unter zwei Stunden, ein iPhone 15 in dreifacher Geschwindigkeit und aktuelle Samsung-Geräte mit der Samsung Super Fast Charging-Ladeoption aufgeladen werden.

Im Vergleich zu Standard-Ladegeräten weist das Nano II von Anker ein 58 % kleineres Design auf und kann aufgrund der verwendeten GaN-II-Technologie mit einer 20-prozentigen Verbesserung der Betriebsfrequenz, einem innovativen, minimalistischen Design und einer verbesserten Leiterstruktur aufwarten.

Für wen lohnt sich das 65-Watt-Ladegerät von Anker?

Besonders zum momentanen Sparpreis lohnt sich das 65-Watt-Ladegerät von Anker sicher für all jene, die ein kompaktes und leistungsstarkes USB-C-Ladegerät für ihr Smartphone, Tablet oder ihren Laptop suchen. Überzeugt zeigten sich von dem Nano-II-Ladegerät übrigens auch dessen bisherige Käufer bei Amazon, denn diese vergaben im Schnitt 4,7 von 5 Sternen bei insgesamt 2.896 Bewertungen. Hervorgehoben werden von den Rezensenten dabei insbesondere die stake Ladeleistung und das kompakte, platzsparende Design des Anker-Ladegeräts.

