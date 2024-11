Amazon verkauft LED-Lampen mit WLAN und App-Steuerung zu Schleuderpreisen

Wenn ihr neue LED-Lampen benötigt, aber nicht viel Geld dafür ausgeben und trotzdem einen riesigen Funktionsumfang haben wollt, dann solltet ihr jetzt bei Amazon reinschauen. Amazon verkauft nämlich viele verschiedene LED-Lampen und -Glühbirnen von Govee zu wirklich günstigen Preisen. Ich selbst habe schon zugeschlagen.

Amazon verkauft LED-Lampen günstiger

Besonders in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, genug Licht zu haben. Einfach nur die Deckenlampe einschalten, ist vielen von euch sicher zu wenig. Genau für den Fall gibt es LED-Lampen mit WLAN und App-Steuerung. Damit könnt ihr das Licht nicht nur per Handy ein- und ausschalten, sondern auch verschiedene Farbszenen generieren. Angeboten werden Lampen für drinnen, aber auch für draußen. Ich selbst habe mir LED-Glühbirnen, Gartenbeleuchtung, eine LED-Deckenlampe und LED-Stehleuchte zugelegt.

Mit diesen LED-Glühbirnen könnt ihr eure Lampen aufrüsten:

Govee Smart Glühbirne E27 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 11:08 Uhr

Govee Glühbirne GU10 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 11:09 Uhr

Für den Garten habe ich zwei verschiedene Sets gekauft:

Govee Lichterkette Außen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 11:12 Uhr

Govee Wegeleuchten Außen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 11:12 Uhr

Außerdem habe ich mir auch noch zwei Lampen für die Wohnung gegönnt:

Govee Deckenleuchte RGBIC Smart Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 11:13 Uhr

Govee RGBIC LED-Stehlampe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 11:14 Uhr

Folgendes fand ich ebenfalls sehr interessant:

Govee LED-Tischlampe mit Touch-Dimmer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 11:15 Uhr

Govee RGBIC Smart LED Strip Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 11:16 Uhr

Govee RGBIC Weihnachtsbaum Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 11:16 Uhr

Die Auswahl ist aber noch viel größer, sodass ihr unbedingt bei Amazon reinschauen solltet, wenn ihr LED-Lampen sucht (bei Amazon anschauen).

Warum alles von Govee?

Ich habe bereits smarte Lampen und Steckdosen im Einsatz, doch alles ist bunt gemischt von vielen verschiedenen Herstellern. Die Preise bei Amazon für Govee-LED-Lampen sind aktuell so gut, dass ich einfach alles ersetze und so eine App habe, um das gesamte Licht zu steuern. Zwei Lampen hatte ich schon und das Preis-Leistungs-Verhältnis passt für mich.

Die Govee-LED-Lampen lassen sich dabei nicht nur per App auf eurem Smartphone steuern, sondern auch per Alexa oder dem Google Assistant. So könnt ihr die Lampen auch einfach per Sprachsteuerung bedienen. Für mich ein absolutes Muss, wenn ich mir LED-Lampen kaufe.

Weitere Black-Friday-Deals findet ihr hier:

