Amazon verkauft Luxus-E-Scooter von Segway-Ninebot mit hoher Reichweite und Schnellladefunktion zum Sparpreis

Dieser Luxus-E-Scooter macht Pendlerträume wahr.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Segway-Ninebot Max G3 D günstiger zu haben

Der Segway-Ninebot Max G3 D ist gerade bei Amazon deutlich im Preis gesenkt – von 999 auf 885,99 Euro (bei Amazon anschauen). Damit bietet der Onlinehändler einen Premium-E-Scooter mit Straßenzulassung zum Sparpreis an. Das Modell richtet sich an alle, die Komfort, Leistung und smarte Funktionen in einem Fahrzeug vereint sehen wollen – ob für den täglichen Weg zur Arbeit oder spontane Wochenendtouren.

Segway-Ninebot MAX G3 D E-Scooter E-Scooter mit bis zu 80 km Reichweite, schneller 3,5h Ladezeit und doppelter Hydraulik-Federung für maximalen Fahrkomfort Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 10:50 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Luxus-E-Scooters?

Für Pendlerinnen und Pendler, die täglich längere Strecken in der Stadt oder über Stadtgrenzen hinweg zurücklegen und Wert auf Komfort, Reichweite und kurze Ladezeiten legen.

Für Freizeitfahrer und Technikfans, die smarte Features wie App-Steuerung, AirLock und Apple Find My nutzen möchten und ein hochwertiges Fahrgefühl suchen.

Weniger geeignet für Gelegenheitsnutzer, die den Scooter nur selten oder auf sehr kurzen Strecken einsetzen – für sie ist das teure Premium-Modell schlicht überdimensioniert.

Mit einer Reichweite von bis zu 80 Kilometern im Eco-Modus und 75 Kilometern bei konstant 20 km/h gehört der Max G3 D zu den ausdauerndsten Scootern seiner Klasse. Dabei sorgt die doppelte hydraulische Federung vorne und hinten für außergewöhnlich ruhige Fahrten – selbst auf unebenen Straßen. Die 11-Zoll-Tubeless-Reifen sind selbstabdichtend, was das Risiko von Pannen deutlich reduziert.

Anzeige

Auch technisch hat der Scooter einiges zu bieten: Ein modernes Display liefert auf einen Blick Informationen zu Geschwindigkeit, Akkustand und Fahrmodus. Über die Segway-App lässt sich der Max G3 D mit dem Smartphone koppeln – inklusive AirLock, Anrufbenachrichtigungen und Integration in Apple Find My.

Beim Laden zeigt der Scooter ebenfalls Stärke: Dank der FlashCharge-Technologie ist der Akku in nur 3,5 Stunden wieder voll. Wer zusätzlich das separat erhältliche DC-Ladegerät nutzt, verkürzt die Ladezeit sogar auf nur zwei Stunden – ein echter Pluspunkt für Vielfahrerinnen und Vielfahrer.

Neben der Technik überzeugt auch die Tragfähigkeit von 130 Kilogramm, was den Scooter für unterschiedlichste Nutzergruppen interessant macht. Trotz des Premium-Anspruchs bleibt das Modell alltagstauglich – und mit der deutschen Straßenzulassung ist es sofort legal fahrbereit.

Im wachsenden Markt der E-Scooter setzt Segway-Ninebot damit erneut Maßstäbe. Während viele Modelle in dieser Preisklasse auf Komfort verzichten, kombiniert der Max G3 D Reichweite, Power und Fahrkomfort mit smartem Design. Das aktuelle Amazon-Angebot macht ihn nun auch preislich zu einer attraktiven Option für alle, die beim täglichen Pendeln oder in der Freizeit mehr wollen als nur ein Fortbewegungsmittel.

Segway-Ninebot MAX G3 D E-Scooter E-Scooter mit bis zu 80 km Reichweite, schneller 3,5h Ladezeit und doppelter Hydraulik-Federung für maximalen Fahrkomfort Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 10:50 Uhr