Amazon verkauft meinen Lieblingswecker jetzt 30 Euro günstiger

Morgens gut in den Tag zu starten, ist nicht immer einfach. Mit einem Lichtwecker wie dem SmartSleep Wake-Up Light von Philips fällt das Aufstehen aber ein bisschen leichter.

Ein hochwertiger Lichtwecker ist eine echte Bereicherung für das Schlafzimmer. Das SmartSleep Wake-Up Light von Philips beispielsweise hat jede Menge Funktionen zu bieten, die sowohl beim Einschlafen als auch beim Aufwachen helfen. Bei Amazon ist das Gerät aktuell 30 Euro günstiger und kostet nur 129,99 Euro statt 159,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Philips HF3521 Wake-up Light Der Lichtwecker von Philips bietet jede Menge Funktionen rund ums Aufwachen und Schlafengehen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 14:49 Uhr

Für wen lohnt sich der Philips HF3521 Lichtwecker bei Amazon?

Für alle geeignet, die mit Licht aufwachen wollen.

Für alle geeignet, die ihren Wecker auch als Betttischlampe nutzen wollen.

Nicht geeignet für alle, die lieber mit Musik ihrer Wahl aufwachen.

Das Wake-Up Light von Philips macht sich gut auf eurem Nachttisch und lässt euch nach und nach mit einem simulierten Sonnenaufgang aufwachen. Zusätzlich bietet der Wecker auch noch 6 eingespeicherte natürliche Wecktöne, eine Snooze-Funktion, ein UKW-Radio, ein Nachtlicht und eine Sonnenuntergangssimulation zum Einschlummern.

Kunden wachen gerne mit Philips-Wecker auf

Die Nutzer sind vom Wake-Up Light überzeugt – nach über 780 abgegebenen Stimmen hat es eine Wertung von 4,5 von 5 möglichen Sternen bei Amazon. Kunden loben den Wecker und berichten von entspanntem Aufwachen mit warmem Licht.

Warum ich das Philips Wake-Up Light empfehle Ich habe mich jahrelang schlicht von meinem Handy wecken lassen, doch der Weckton war mir stets etwas zu aggressiv und grell. Mit dem Wake-Up Light von Philips wache ich meist bereits vor dem Anklingen des Naturwecktons auf. Klar, Schlafmangel kann auch der beste Wecker nicht ausgleichen, aber ich fühle mich morgens tatsächlich nicht ganz so grob aus dem Schlaf geklingelt. Gregor Elsholz

Premium-Alternative bei Amazon

Falls euch das Wake-Up Light noch nicht genug Funktionen bietet, findet ihr bei Amazon von Philips auch noch anspruchsvollere Lichtwecker. Das Premiummodell der SmartSleep-Reihe hat zusätzlich unter anderem auch noch einige Atemübungen zum Einschlafen parat und ein noch ausgefalleneres Design. Allerdings kostet der futuristisch anmutende Lichtwecker auch 219 Euro (bei Amazon ansehen).

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

