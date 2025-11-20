Amazon verkauft MSI-Laptop für Lifestyle & Business zum historischen Tiefpreis

Bei Amazon bekommt ihr aktuell einen stylishen Laptop vom Hersteller MSI zum historischen Tiefpreis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das MSI "Modern Lifestyle & Business"-Laptop kommt mit einem 15,6-Zoll-Display, AMD-Ryzen-5-7430U-Prozessor, 16 GB RAM und einer 512 GB SSD mit schneller PCI-Express-Datenübertragung. Das Notebook ist zurzeit zum Preis von nur 379 Euro statt 499 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen). Laut Preisvergleich ist das der günstigste Preis, zu dem das Gerät jemals erhältlich war.

MSI Modern 15 Lifestyle & Business Laptop Statt 499 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 14:00 Uhr

Weitere Highlights des Notebooks von MSI

Das MSI-Notebook verfügt über einen AMD-Radeon-Grafikchip und als Betriebssystem über das aktuelle Windows 11. Mit einer Höhe von gerade einmal 19,9 mm und einem Gewicht von 1,75 kg eignet sich das Gerät perfekt für unterwegs.

Moderne Schnittstellen sorgen für eine nahtlose Anbindung eures Systems. Im Einzelnen ist der Laptop mit einem HDMI-Monitorausgang, einem USB-C-Anschluss, drei USB-3.0-Anschlüssen, einem Micro-SD-Kartenleser, WiFI 6E und Bluetooth ausgestattet. Weiterhin bietet das Gerät euch die Möglichkeit, USB-PD-Netzteile und Powerbanks zur Stromversorgung unterwegs zu nutzen.

Die Flip 'n‘ Share-Funktion des MSI-Notebooks lässt euch den Bildschirm um bis zu 180 Grad drehen und den Bildinhalt mit einem einfachen Tastendruck in Richtung des Gegenübers drehen. Der Kopfhörerausgang überzeugt mit einem Premium-Klang in Hi-Res-Audio-Qualität, der euch beim Hören von Musik und bei Videokonferenzen von Nutzen ist.

MSI Modern 15 Lifestyle & Business Laptop jetzt ab 379,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 14:00 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Notebooks von MSI?

Sicher für jeden, der ein leistungsstarkes, kompaktes und ästhetisch gestaltetes Notebook für die Arbeit im Home Office und unterwegs sowie für Multimedia-Anwendungen wie Streaming benötigt. Bei dem aktuell stark vergünstigten Preis kann man mit dem Kauf des MSI-Laptops eigentlich nichts falsch machen.

Für besonders rechenintensive Anwendungen wie aktuelle Games oder Videobearbeitung eignet sich der Laptop allerdings nicht, da er nicht über die hierfür notwendige Hardware-Power verfügt.

