Amazon verkauft neue Dashcam günstiger, die ein echtes Problem löst

Ein kleines Solarmodul und ein Akku lösen das größte Problem von Dashcams.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon verkauft Solar-Dashcam günstiger

Wer schon einmal einen Kratzer oder eine Beule am Auto entdeckt hat, ohne zu wissen, wer dafür verantwortlich war, weiß: Das ist mehr als ärgerlich. Genau hier setzt die Baseus VD1 Pro Solar-Dashcam an – und sie ist gerade bei Amazon deutlich reduziert. Statt 169,99 Euro kostet die smarte Kamera aktuell 119,99 Euro (bei Amazon anschauen). Der Clou: Durch das Solarmodul und den großen Akku braucht die Dashcam keine feste Verkabelung.

Amazon Produkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 09:17 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf dieser Solar-Dashcam?

Wer sein Auto regelmäßig draußen parkt, profitiert besonders von der Lösung mit Solar und Akku. Die Dashcam lädt sich tagsüber selbst auf und zeichnet nachts mögliche Schäden oder Vandalismusversuche auf – ohne dass eine feste Verkabelung nötig ist und so eventuell die Autobatterie leersaugt.

Für alle, die viel unterwegs sind oder ihr Auto auch mal länger unbeaufsichtigt stehen lassen (z. B. am Flughafen oder im Urlaub), bietet die VD1 Pro eine dauerhafte Sicherheitslösung.

Wer fast ausschließlich in dunklen, geschlossenen Garagen parkt, kann die Solarfunktion kaum nutzen. Hier muss der Akku manuell nachgeladen werden, und der Solarbetrieb bringt keinen wirklichen Vorteil.

Die Dashcam arbeitet völlig autark vom Fahrzeug – ohne feste Verkabelung, wie es sonst bei der Überwachung beim Parken mit abgeschaltetem Motor nötig wäre. Sie zieht ihre Energie aus einem kleinen Solarpanel und kann damit im Parkmodus bis zu 14 Tage lang überwachen, was rund um euer Fahrzeug passiert. Erkennt sie Erschütterungen, Kollisionen oder sich nähernde Personen, startet sie automatisch die Aufzeichnung. So bleiben Beweisvideos erhalten, falls es doch einmal kracht oder jemand zu nah vorbeischrammt.

Nimmt Videos auch nach hinten auf. (© GIGA)

Die Baseus VD1 Pro filmt mit 4K-Auflösung nach vorne und 1080p nach hinten, beide Kameras decken gemeinsam fast das gesamte Umfeld ab. Dank STARVIS-Nachtsichtsensor (IMX335), lichtstarker f/1.6-Blende und HDR-Funktion erkennt die Kamera selbst bei schwachem Licht Nummernschilder oder Gesichter – etwa in Tiefgaragen oder bei Regen.

Anzeige

Praktisch ist auch die Loop-Aufnahme mit G-Sensor: Das System überschreibt alte Dateien automatisch, wenn die Speicherkarte voll ist, wichtige Ereignisse werden gesondert gesichert. Eine 32-GB-Speicherkarte ist bereits enthalten. Über das integrierte 5-GHz-WiFi-6 lassen sich die Videos schnell auf das Smartphone übertragen – Live-Ansicht, GPS-Daten und Software-Updates inklusive.

Das taugt die Solar-Dashcam wirklich

Ich habe die Baseus VD1 Pro seit einigen Wochen im Einsatz und bin von der Idee mit dem Solarmodul und dem großen Akku begeistert. Die Dashcam lädt sich während des Tages auf und ist so ohne feste Verkabelung sehr lange nutzbar. Die Videoqualität nach vorne und hinten ist auch sehr gut. Einige Dinge sind mir aber auch negativ aufgefallen:

Die Sprachsteuerung funktioniert bei mir gar nicht.

Es gibt keinen manuellen Auslöser, wenn man selbst etwas per Knopf speichern möchte. Man muss auf das Gerät vertrauen.

Es gibt keinen ND-Filter. Dadurch ist die Bildqualität bei Sonneneinstrahlung nicht immer optimal – aber immer noch gut.

Wenn euer Handy mit Android Auto verbunden ist, dann kämpfen beim Abruf der Videos von der Dashcam beide Geräte um die WLAN-Verbindung. Das ist sehr nervig und stört beim Abruf. Ob das an der Baseus VD1 Pro oder an Android Auto liegt, weiß ich aber nicht.

Anzeige

Insgesamt bin ich mit der Baseus VD1 Pro sehr zufrieden. Wenn das Problem mit der Sprachsteuerung mit einem zukünftigen Update noch gelöst werden könnte, wäre sie sehr zu empfehlen. So habt ihr durch die Empfindlichkeit zwar einige Aufnahmen zu viel, doch lieber zu viele Videos als zu wenige, wenn was passiert. Für mich stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis durch das Alleinstellungsmerkmal.

Amazon Produkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 09:17 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.