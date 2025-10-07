Amazon verkauft Ninja-Wasserkocher mit starkem Rabatt: So genießt ihr Tee in weniger als 1 Minute

Euch nervt das lange Warten auf den Wasserkocher? Mit diesem Modell von Ninja ist euer Tee in weniger als einer Minute fertig. Bei Amazon gibt es einen satten Rabatt!

Mit dem Ninja Wasserkocher sprudelt es schneller

Bei Amazon habt ihr aktuell die Chance auf den sehr gefragten Ninja Wasserkocher Perfect Temperature für 64,99 Euro (auf Amazon ansehen). Normalerweise sind Produkte von Ninja deutlich teurer. Doch bei diesem aktuellen Angebot nehmt ihr einen satten Rabatt von 35 Prozent mit.

Das hochwertige Ninja-Produkt bietet euch nicht nur eine hohe Kapazität von 1,7 Litern, sondern auch maximale Power mit 3.000 Watt.

Dank Temperaturkontrolle entscheidet ihr selbst, wie heiß das Wasser werden soll. Wählt zwischen 60 und 100 °C aus und bekommt das Wasser immer passgenau für euren Bedarf. Ninja verspricht gekochtes Wasser für eine Tasse in unter 50 Sekunden.

Ninja Wasserkocher Perfect Temperature mit Schnellkoch-Funktion Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 07:49 Uhr

Für wen ist der Ninja Wasserkocher geeignet?

Für alle, die nicht nur einen Wasserkocher, sondern ein individuelles Multifunktionsgerät suchen.

Für Menschen, die eine Warmhaltefunktion für angenehm temperiertes Wasser wollen.

Für Komfortliebhaber , die einen intuitiven und stylischen Wasserkocher suchen.

Für Menschen, die bereits einen Wasserkocher haben und ihn nur selten brauchen.

Das kann der Ninja Wasserkocher von Amazon

Neben Warmhaltefunktion und Temperaturkontrolle bietet euch der Wasserkocher von Ninja ein gut einsehbares Wasserfenster und einen Kalkfilter für die unkomplizierte Entnahme. So müsst ihr nicht immer das ganze Gerät entkalken, sondern bei Bedarf einfach nur den Filter säubern.

Ausgestattet ist das Produkt mit einem 360° Drehsockel und einem abnehmbaren Kochbehälter. Mit 1,24 Kilogramm hat der Wasserkocher zwar etwas Gewicht, dafür erhaltet ihr aber kein Kunststoffgerät, sondern ein robustes Produkt aus Edelstahl.

Kleiner Tipp: Falls ihr das Angebot bei Amazon verpasst oder der Wasserkocher nicht verfügbar ist, findet ihr ihn auch direkt bei Ninja.

Das sagen Kunden über den Ninja Wasserkocher

Robuste 4,5 von 5 Sternen konnte sich der Ninja Wasserkocher bei den Amazonkunden sichern. Temperatureinstellung, Optik und Qualität werden hochgelobt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis schätzen die Kunden etwas kritischer ein. Das spricht aber umso mehr dafür, zuzuschlagen, wenn das Produkt gerade reduziert ist.

Wenn euch der Preis zu hoch ist, bekommt ihr mit dem Philips Daily Collection Metall Wasserkocher für aktuell 29,99 Euro eine günstigere Alternative, die mit weniger Extras ebenfalls 1,7 Liter Kapazität mitbringt (auf Amazon ansehen).

