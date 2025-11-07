Amazon verkauft praktischen 2-in-1-Kartenleser zum Tiefpreis

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein 2-in-1-Kartenlesegerät des Herstellers Ugreen zum stark vergünstigten Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Den 2-in-1-Kartenleser vom Hersteller Ugreen könnt ihr per USB-A oder USB-C beispielsweise mit PC oder Smartphone verbinden. An Speicherkarten unterstützt das Gerät SD-, SDHC-, SDXC-, Micro SD-, Micro SDHC- sowie Micro SDXC- Karten mit einer Kapazität von bis zu 2 TB. Weiterhin können mit dem Gerät bis zu zwei Karten gleichzeitig gelesen werden. Bei Amazon bekommt ihr den praktischen 2-in-1-Kartenleser zum stark reduzierten Preis von nur 6,63 Euro statt 8,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen 2-in-1-Kartenleser Statt 8,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:54 Uhr

Der Kartenleser erreicht eine hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s und unterstützt alle Computer mit einem Standard-USB-Anschluss sowie Smartphones mit OTG-Funktion am USB-C-Anschluss. Dazu gehören unter anderem das iPhone 16 Pro Max, iPad Pro 2022 / 2021 / 2020 / 2018, MacBook Pro 2022, MacBook Air 2022, Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra, Xiaomi 12S Pro / 12 Pro / Redmi K50i, Surface Pro 8 / 7, Surface Go 2 / 3, Surface Book 2 / 3 und Dell XPS.

Anzeige

Durch die Plug & Play-Funktion wird der Ugreen-Kartenleser ohne Weiteres von eurem Gerät erkannt. Der Auswurfmechanismus sichert außerdem die feste Verbindung der Speicherkarte mit dem Kartensteckplatz, wodurch eine verlustfreie Datenübertragung erreicht wird. Durch das kleine und leichte Design ist das Gerät sehr gut transportabel.

Ugreen 2-in-1-Kartenleser jetzt ab 6,63 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:54 Uhr

Für wen lohnt sich der Kartenleser von Ugreen?

Der momentan günstig erhältliche 2-in-1-Kartenleser von Ugreen lohnt sich für alle, die ein breit kompatibles Lesegerät für ihre Speicherkarten benötigen. Neben der Unterstützung aller gängigen Speicherkarten-Formate und der Möglichkeit der Verbindung sowohl über USB-A, als auch über USB-C ist sicher die Plug & Play-Funktion ein Vorzug des Kartenlesegeräts von Ugreen.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.