Amazon verkauft riesiges Android-Tablet zum historisch günstigen Preis

Bei Amazon ist aktuell das Fire Max 11, Amazons leistungsstärkstes Tablet mit riesigem Bildschirm, zum historisch günstigen Preis erhältlich. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Das Amazon-Fire-Max-11-Tablet der neuesten Generation kommt mit einem großzügigen 11-Zoll-Display, Octa-Core-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB Speicher sowie Android als Betriebssystem und kostet euch aktuell bei Amazon nur 124,99 Euro statt 269,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen). Das ist der günstigste Preis, zu dem das Tablet jemals erhältlich war.

Amazon Fire Max 11-Tablet Statt 269,99 Euro UVP.

Was bietet das Fire Max 11-Tablet von Amazon?

Das Fire-Max-11-Tablet ist aus Aluminium sowie verstärktem Aluminium-Glas-Silikat gefertigt und deshalb sowohl schön anzusehen, als auch außerordentlich stabil. Trotzdem liegt das Gewicht bei nur 490 Gramm. Ein USB-C-Anschluss zum Laden ist ebenso vorhanden wie ein microSD-Steckplatz, über den der Speicher auf bis zu 1 TB erweitert werden kann. Die Akkulaufzeit des Tablets beträgt laut Amazon bis zu 14 Stunden.

Auf Vorder- und Rückseite des Fire Max 11 ist eine 8-MP-Kamera verbaut, außerdem ist ein seitlich angebrachter Fingerabdruck-Sensor an dem Gerät vorhanden. Kabellos verbinden könnt ihr das Tablet mit WiFi 6 und Bluetooth 5.3.Als Zubehör für das Tablet sind eine Tastaturhülle sowie ein Eingabestift erhältlich.

Für wen lohnt sich das Amazon Fire Max 11-Tablet?

Das Fire-Max-11-Tablet ist gut für alle geeignet, die ein Tablet mit großem Display in erster Linie für Entertainment-Anwendungen wie Streaming, Casual Gaming oder Lesen suchen. Mit der separat erhältlichen Tastaturhülle sowie dem Eingabestift ist das Gerät aber auch für Office-Anwendungen und Zeichnen geeignet.

Allerdings sollte klar sein, dass das Fire Max 11 zwar insbesondere für den günstigen Preis eine robuste Leistung bietet, trotzdem natürlich nicht mit High-End-Laptops beispielsweise von Apple oder Samsung mithalten kann. Zudem erhaltet ihr die für eure Anwendungen notwendigen Apps aus dem Amazon App Store und nicht aus dem Google Play Store, sämtliche wichtigen Apps sind aber auch dort vorhanden.

