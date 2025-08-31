Amazon verkauft Samsung Crystal UHD TV mit 65 Zoll zum Spottpreis

Ihr sucht einen großen 4K-Fernseher mit klarer und detailreicher Bildqualität? Der Samsung Crystal UHD DU7179 bringt genau diese Eigenschaften mit und ist in der 65-Zoll-Variante bei Amazon derzeit deutlich im Preis gesenkt.
Der Samsung Crystal UHD DU7179 in der imposanten 65-Zoll-Variante ist aktuell statt 549 Euro für 509 Euro bei Amazon erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen). Das entspricht einer Ersparnis von satten 38 Prozent gegenüber dem UVP.
Der Preis gilt nur für Prime-Kunden am Prime Day. Wenn ihr noch kein Prime habt, könnt ihr den Service 30 Tage lang kostenlos testen und nach dem Shopping-Event mit wenigen Klicks wieder kündigen.
Für wen lohnt sich der Samsung-Fernseher bei Amazon?
- Extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr gute Bildqualität
- Nur 50 Hertz Aktualisierungsrate
Der Fernseher überzeugt mit einer Reihe hochwertiger Funktionen:
- 4K-Auflösung mit PurColor-Technologie für lebendige und naturgetreue Farben
- Crystal-Prozessor 4K mit leistungsstarkem Upscaling
- Motion Xcelerator für flüssige Bewegungsdarstellung
- Integrierter Gaming Hub für Zugriff auf Cloud-Gaming-Dienste
- Smart Hub mit allen gängigen Streaming-Apps
- Object Tracking Sound Lite für räumlichen 3D-Surround-Sound
- Q-Symphony für perfekte Abstimmung mit Samsung-Soundbars
Fazit: Preislich sehr attraktives Gesamtpaket
Mit dem Samsung Crystal UHD DU7179 bekommt ihr einen großen 65-Zoll-Fernseher, der mit moderner Technik und umfangreicher Ausstattung überzeugt. Die hochwertige Bildverarbeitung durch den Crystal-Prozessor sorgt laut Hersteller für ein detailreiches und farbintensives Seherlebnis. Die Kunden sind zufrieden und vergeben gute 4,1 von 5 Sternen bei über 1.200 Bewertungen. Zum aktuellen Angebotspreis von 508 Euro ist der TV definitiv einen Blick wert.
