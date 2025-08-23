Amazon verkauft Samsung Crystal UHD TV mit 65 Zoll zum Witzpreis

Sucht ihr einen großen 4K-Fernseher mit erstklassiger Bildqualität? Der Samsung Crystal UHD DU7179 bietet genau das und ist mit seiner 65-Zoll-Bilddiagonale bei Amazon aktuell radikal reduziert.

Der Samsung Crystal UHD DU7179 in der imposanten 65-Zoll-Variante ist aktuell statt 549 Euro für 509 Euro bei Amazon erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen). Das entspricht einer Ersparnis von satten 38 Prozent gegenüber dem UVP.

Samsung Crystal UHD TV DU7179 (65 Zoll) Statt 549 Euro: 65 Zoll 4K-Fernseher mit Crystal-Prozessor, PurColor und Gaming Hub Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2025 01:53 Uhr

Der Preis gilt nur für Prime-Kunden am Prime Day. Wenn ihr noch kein Prime habt, könnt ihr den Service 30 Tage lang kostenlos testen und nach dem Shopping-Event mit wenigen Klicks wieder kündigen.

Für wen lohnt sich der Samsung-Fernseher bei Amazon?

Extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Sehr gute Bildqualität

Nur 50 Hertz Aktualisierungsrate

Der Fernseher überzeugt mit einer Reihe hochwertiger Funktionen:

4K-Auflösung mit PurColor-Technologie für lebendige und naturgetreue Farben

Crystal-Prozessor 4K mit leistungsstarkem Upscaling

Motion Xcelerator für flüssige Bewegungsdarstellung

Integrierter Gaming Hub für Zugriff auf Cloud-Gaming-Dienste

Smart Hub mit allen gängigen Streaming-Apps

Object Tracking Sound Lite für räumlichen 3D-Surround-Sound

Q-Symphony für perfekte Abstimmung mit Samsung-Soundbars

Fazit: Preislich sehr attraktives Gesamtpaket

Mit dem Samsung Crystal UHD DU7179 bekommt ihr einen großen 65-Zoll-Fernseher, der mit moderner Technik und umfangreicher Ausstattung überzeugt. Die hochwertige Bildverarbeitung durch den Crystal-Prozessor sorgt laut Hersteller für ein detailreiches und farbintensives Seherlebnis. Die Kunden sind zufrieden und vergeben gute 4,1 von 5 Sternen bei über 1.200 Bewertungen. Zum aktuellen Angebotspreis von 508 Euro ist der TV definitiv einen Blick wert.

Samsung Crystal UHD TV DU7179 (65 Zoll) jetzt ab 509,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2025 05:27 Uhr

