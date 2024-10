Amazon verkauft schicken Bluetooth-Lautsprecher für kleines Geld

Unterwegs Musik hören – und noch Geld für Eis und Pommes übrig haben: Bei Amazon bekommt ihr aktuell einen gut klingenden Bestseller-Lautsprecher von Soundcore zu einem fast schon absurden Preis.

Amazon Prime Day: Soundcore Motion 300 für 56,99 Euro

Bei dem Angebot muss man zweimal hinschauen, um es zu glauben: Der Soundcore Motion 300 ist aktuell mit 37 Prozent Rabatt versehen (bei Amazon anschauen). So zahlt ihr statt 89,99 Euro nur 56,99 Euro. Wie lange das Angebot noch gilt, ist nicht ersichtlich.

Soundcore Motion 300 Statt 89,99 Euro (UVP). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.10.2024 08:01 Uhr

Soundcore Motion 300: Was macht den Bluetooth-Lautsprecher so beliebt?

Viel Sound für wenig Geld Schon zum vollen Preis (89,99 Euro) geht der Soundcore Motion 300 als astreiner Preisbrecher durch. Mit Rabatt wird die Konkurrenz durch große Markenhersteller wie JBL, Bose und Sony preislich dann vollends abgehängt. Mich hat die Budget-Box in Sachen Klangqualität und Verarbeitung schon nach wenigen Minuten überzeugt. Sparfüchse holen sich den Soundcore und lassen den Rest links liegen. Stefan Bubeck

Vorteile:

Lebhafter Klang, recht ausgewogen

Beleuchtete Bedienelemente (optional)

Freisprechfunktion dank Mikrofon

Unterstützt Multipoint Bluetooth

Nachteile:

keine Klinkenbuchse (AUX)

mit rund 800 g etwas schwer

Schlaufe sehr klein

Hinter der Marke Soundcore steckt der für sein preiswertes Zubehör (Powerbanks, Ladekabel) bekannte chinesische Hersteller Anker. Der Soundcore Motion 300 ähnelt in Größe und Design dem edlen Bose Soundlink Flex (über 100 Euro, siehe Amazon). In Sachen Klangqualität kann der Soundcore-Speaker erstaunlich gut mit dem Bose-Modell mithalten.

Der günstige Soundcore Motion 300 (links) ist eine ernstzunehmende Alternative zum teureren JBL Flip 6 (© GIGA)

Der Soundcore Motion 300 erkennt, ob er steht, liegt oder frei an der Schlaufe hängt. Jeder Position lässt sich in der Handy-App eine Equalizer-Einstellung zuordnen. So lassen sich Klanganpassungen beim Ortswechsel schnell und unkompliziert ausprobieren.

Der Akku hält bis zu 13 Stunden pro Ladung, nachgetankt wird per USB-C. Schade, dass die Schlaufe zu klein fürs Handgelenk ist und kein Klinkenanschluss verbaut wurde. Der Lautsprecher ist gemäß IPX7 vor Wasser geschützt. Die passende Handy-App ist übersichtlich, nützlich und kommt mit einer Durchschnittswertung von 4,8 von 5 auch bei Nutzerinnen und Nutzern gut an (siehe Google Play Store).