Amazon verkauft schlanke MagSafe-Powerbank zum Schleuderpreis

Geht euch unterwegs oft der Akku aus? Mit der Baseus Picogo Powerbank ladet ihr eure Geräte jederzeit nach. Sie ist nur 12,7 Millimeter dünn, bietet eine Kapazität von 10.000 mAh und findet problemlos Platz in eurer Tasche. Zurzeit könnt ihr sie bei Amazon mit einem Coupon zum Sparpreis ergattern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die MagSafe-kompatible Powerbank von Baseus kombiniert maximale Mobilität mit hoher Leistung. Sie haftet magnetisch an eurem iPhone und lädt es dabei mit bis zu 15 Watt auf. Gerade bekommt ihr das Modell statt 69,99 Euro UVP für 39,78 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Nutzt dazu den 2,10-Euro-Rabattcoupon unter dem Angebotspreis.

Baseus Picogo Powerbank 10.000 mAh Statt 69,99 Euro UVP: Ultra-schlanke MagSafe-Powerbank mit Qi2 15W Wireless und 27W USB-C Schnellladung. Coupon aktivieren und 2,10 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 10:07 Uhr

Anzeige

Lohnt sich die Powerbank von Baseus bei Amazon?

Ultra-schlankes Design (12,7 mm) mit kraftvollem 11N-Magneten für sicheren Halt

Duale Ladefunktion: 15W MagSafe wireless und 27W USB-C kabelgebunden

Nur mit iPhones kompatibel

Die Powerbank punktet mit durchdachtem Engineering: Bei nur 170 Gramm Gewicht liefert sie genug Energie, um ein iPhone 16 bis zu 1,7-mal vollständig aufzuladen. Das Qi2-MagSafe-System sorgt für perfekten magnetischen Halt, während die 11N-Magnetkraft auch bei Bewegung für stabilen Kontakt sorgt.

Besonders praktisch ist die duale Lademöglichkeit: Kabellos über MagSafe mit 15W oder per USB-C mit bis zu 27W für maximale Geschwindigkeit. Laut Hersteller lädt ihr euer iPhone 16 Pro in nur 30 Minuten auf 50 Prozent. Die 5-Punkt-LED-Anzeige informiert in Echtzeit über den Ladestatus.

Sicherheit steht im Fokus: Der integrierte NTC-Temperaturkontrollchip überwacht die Temperatur 18.000 Mal pro Stunde, während ein 9-facher Überladeschutz für sichere Nutzung sorgt. Das hochwertige Design kombiniert rutschfeste Aluminiumlegierung auf der Rückseite mit nanobeschichtetem Silikon vorne.

Anzeige

Kunden loben Kompaktheit und Zuverlässigkeit

Bei über 900 Bewertungen erreicht die Baseus Picogo eine solide 4,2-Sterne-Bewertung. Nutzer schätzen besonders die kompakte Bauweise und die zuverlässige magnetische Verbindung. "Perfekt für unterwegs, hält bombenfest am iPhone und lädt schnell", lobt ein Käufer. Kritik gibt es vereinzelt wegen der Erwärmung bei intensiver Nutzung.

Baseus Picogo Powerbank 10.000 mAh jetzt ab 39,78 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 10:07 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.