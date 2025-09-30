Amazon verkauft smarte Außenleuchte mit Kamera zum Hammerpreis

Ein sicheres Zuhause ist mehr denn je ein wichtiges Thema. eufy Security bietet mit der Wall Light Cam S100 jetzt eine clevere Lösung zum absoluten Sparpreis bei Amazon an. Die intelligente Außenleuchte verbindet hochauflösende Sicherheitstechnik mit praktischer Beleuchtung und löst damit gleich zwei Probleme auf einmal.

Außenbeleuchtung ist oft der schwächste Punkt der Haussicherheit – schlecht beleuchtete Bereiche laden Einbrecher geradezu ein. Die Wall Light Cam S100 von eufy Security schließt diese Lücke durch ihre Kombination aus 1.200 Lumen starker LED-Beleuchtung und 2K-HD-Überwachungskamera. Für 89,99 Euro statt der ursprünglichen 139,99 Euro UVP bietet Amazon das Gerät gerade mit einer ordentlichen Ersparnis an (Angebot bei Amazon ansehen). Bei anderen Händlern kostet das Modell mindestens 114 Euro, somit bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

eufy Security Wall Light Cam S100 Statt 139,99 Euro UVP: Außenleuchte mit 2K-Kamera, 1200 Lumen Beleuchtung und KI-Erkennung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 15:44 Uhr

Lohnt sich die eufy Security Wall Light Cam S100 bei Amazon?

All-in-One-Design vereint Beleuchtung und Sicherheitskamera in einem Gerät

Keine monatlichen Kosten durch lokale Speicherung der Aufnahmen

Kabelgebundene Installation erfordert festen Stromanschluss

Die Wall Light Cam S100 ist mehr als nur eine gewöhnliche Außenleuchte. Das Gerät überwacht einen Bereich von bis zu zehn Metern und zeichnet dabei in 2K-HD-Qualität auf. Dank des großen Kamerasensors erfasst sie Personen von Kopf bis Fuß und behält dabei auch geparkte Autos oder Pakete vor der Haustür im Blick. Die KI-gestützte Erkennung unterscheidet zwischen harmlosen Bewegungen und tatsächlichen Sicherheitsrisiken.

Besonders praktisch ist die smarte Beleuchtungssteuerung. Das Licht lässt sich per Zeitschaltuhr, Bewegungsaktivierung oder sogar per Alexa und Google Assistant steuern. Mit fast einer Million verfügbaren Farben könnt ihr die Beleuchtung auch für besondere Anlässe anpassen. Die 105 dB laute Alarmsirene schreckt unerwünschte Besucher effektiv ab, während die 2-Wege-Audio-Funktion die Kommunikation mit Gästen oder Lieferdiensten ermöglicht.

Ein großer Vorteil gegenüber vielen Konkurrenzprodukten: Die eufy Wall Light Cam S100 arbeitet ohne monatliche Gebühren. Alle Aufnahmen werden lokal auf dem integrierten eMMC-Speicher gesichert und bis zu 25 Tage lang aufbewahrt. Das IP65-Rating garantiert zudem Schutz vor Witterungseinflüssen.

Amazon-Kunden loben Bildqualität und einfache Installation

Mit 4,4 von 5 Sternen bei über 935 Bewertungen kommt die eufy Wall Light Cam bei den Amazon-Kunden sehr gut an. Besonders gelobt werden die hervorragende Bildqualität auch bei Nacht und die unkomplizierte Installation. Viele Rezensenten heben die praktische Kombination aus Beleuchtung und Überwachung hervor.

Ein Kunde schreibt: "Die Kamera liefert selbst nachts gestochen scharfe Bilder in Farbe. Die Installation war dank der ausführlichen Anleitung problemlos möglich." Kritik gibt es vereinzelt für die Notwendigkeit einer festen Stromverkabelung, was bei vielen Häusern zusätzliche Installationsarbeiten bedeuten kann.

eufy Security Wall Light Cam S100 jetzt ab 89,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 15:44 Uhr

