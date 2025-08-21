Amazon verkauft unverzichtbaren Küchenhelfer von Philips zum Schleuderpreis

Eine leistungsstarke Heißluftfritteuse macht das Kochen gesünder und einfacher – und mit dem aktuellen Amazon-Angebot für den Philips Airfryer XL Essential könnt ihr euch diesen Luxus günstig gönnen.

Die Heißluftfritteuse ist mittlerweile aus vielen deutschen Küchen nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglicht es, Speisen mit bis zu 90 Prozent weniger Fett zuzubereiten als herkömmliche Friteusen und bietet dabei eine hohe Vielseitigkeit.

Der Philips Airfryer XL Essential mit seinem 6,2-Liter-Fassungsvermögen und der modernen Rapid Air Technologie zeigt sich aktuell bei Amazon deutlich günstiger: Für 74,65 Euro inklusive Versand bekommt ihr ein Gerät, das ursprünglich fast dreimal so viel gekostet hat (Angebot bei Amazon ansehen). Bei anderen Händlern kostet das Modell mindestens 97 Euro, somit bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Philips Airfryer XL Essential Statt 199,99 Euro: XL-Heißluftfritteuse mit 6,2 Liter Fassungsvermögen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 15:46 Uhr

Lohnt sich der Philips Airfryer XL Essential bei Amazon?

Großes 6,2-Liter-Fassungsvermögen für bis zu 5 Portionen

7 voreingestellte Programme plus individuell einstellbare Temperatur

Vergleichsweise hohes Eigengewicht von etwa 7 Kilogramm

Der Philips Airfryer XL Essential kann mit seiner durchdachten Technologie und praktischen Ausstattung punkten. Das Herzstück bildet die patentierte Rapid Air Technologie mit dem charakteristischen "Seestern"-Design im Geräteboden. Diese sorgt für eine gleichmäßige Luftzirkulation und ermöglicht es, Pommes, Hähnchenschenkel oder sogar Kuchen gleichmäßig zu garen. Der große 1,2-Kilogramm-Korb bietet ausreichend Platz für Familienmahlzeiten, während das digitale Touchscreen-Display die Bedienung kinderleicht macht.

Besonders praktisch ist die Vielseitigkeit des Geräts: Neben dem klassischen Frittieren könnt ihr damit auch backen, rösten, grillen und Speisen aufwärmen. Laut Hersteller kocht ihr mit dem Airfryer bis zu 50 Prozent schneller als mit dem Backofen und spart dabei bis zu 70 Prozent Energie. Die spülmaschinenfesten Teile erleichtern zudem die Reinigung erheblich.

Die HomeID App erweitert die Möglichkeiten zusätzlich und bietet personalisierte Rezeptvorschläge mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen. So könnt ihr auch als Kochanfänger schnell beeindruckende Ergebnisse erzielen.

Kundenbewertungen sprechen für hohe Zufriedenheit

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,6 von 5 Sternen bei über 2.400 Rezensionen zeigt sich die Kundschaft sehr zufrieden mit dem Philips Airfryer XL Essential. Besonders gelobt werden die gleichmäßigen Garergebnisse und die einfache Handhabung. Viele Käufer heben hervor, dass Pommes und andere frittierte Speisen tatsächlich außen knusprig und innen saftig werden. "Das Gerät hält, was es verspricht – perfekte Ergebnisse bei deutlich weniger Fett", schreibt ein zufriedener Kunde. Ein weiterer Käufer betont: "Die Reinigung ist wirklich unkompliziert, und die voreingestellten Programme nehmen einem viel Arbeit ab."

Philips Airfryer XL Essential jetzt ab 74,65 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 15:46 Uhr

