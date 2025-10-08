Amazon verkauft USB-C-auf-HDMI-Kabel für 4K-Übertragung zum Spitzenpreis

Falls ihr gerade auf der Suche nach einem hochwertigen USB-C-auf-HDMI-Kabel mit 4K-Unterstützung seid, um zum Beispiel euer Notebook, Tablet oder Smartphone mit einem externen Display zu verbinden, bekommt ihr bei Amazon ein entsprechendes Produkt vom Hersteller Ugreen zum stark vergünstigten Preis. Wir haben die Details für euch.

Das USB-C-auf-HDMI-Kabel von Ugreen verfügt über eine großzügige Länge von 2 Metern und funktioniert aufgrund der Plug & Play-Unterstützung direkt nach dem Einstecken, ohne dass eine Installation von Treibern erforderlich wäre. Das Ugreen-Kabel bekommt ihr momentan bei Amazon zum Tiefpreis von nur 12,95 Euro statt 17,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Weitere Vorteile und Kompatibilität des Ugreen-Kabels

Das USB-C-auf-HDMI-Kabel wurde für 10.000 Steckzyklen getestet und weist somit eine lange Haltbarkeit auf. Weiterhin unterstützt das Produkt Samsung DeX sowie den Huawei-PC-Modus und verfügt für eine optimale Signalübertragung über 24K-vergoldete Anschlüsse. Weitere Highlights des Ugreen-Kabels sind:

4K-Auflösung mit 60 Hz

mit 60 Hz 3D-Technologie -Unterstützung

-Unterstützung Abwärtskompatibel mit 1080p bei 144 Hz

Dreifache Abschirmung für störungsfreie Übertragung

für störungsfreie Übertragung Geflochtenes Nylonkabel für hohe Haltbarkeit

für hohe Haltbarkeit Aluminiumgehäuse für bessere Wärmeableitung

Weiterhin weist das USB-C-auf-HDMI-Kabel von Ugreen eine breite Kompatibilität auf. So eignet es sich besonders gut für iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, MacBook Pro / Air (2017 - 2021), iPad Pro / Air / Mini, Samsung Galaxy S23 / S22 (inkl. DeX-Modus), Microsoft Surface Pro 7, Book 2, Go und viele weitere USB-C Geräte.

Für wen lohnt sich das USB-C-auf-HDMI-Kabel?

Das USB-C-auf-HDMI-Kabel von Ugreen lohnt sich eindeutig für alle, die Bedarf an einem hochwertigen Kabel für die Übertragung von Videodaten beispielsweise von Smartphone, Notebook oder Tablet haben.

Unter den Highlights stechen sicher die 4K-Unterstützung, die praktische Plug & Play-Funktionalität und die breite Kompatibilität des Ugreen-Kabels hervor.