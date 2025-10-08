Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Hardware
  4. Amazon verkauft USB-C-auf-HDMI-Kabel für 4K-Übertragung zum Spitzenpreis
DEAL

Amazon verkauft USB-C-auf-HDMI-Kabel für 4K-Übertragung zum Spitzenpreis

Marvin Basse
Marvin Basse,
2 min Lesezeit
Ugreen USB auf HDMI Kabel
© Ugreen / Bearbeitung: GIGA
Anzeige

Falls ihr gerade auf der Suche nach einem hochwertigen USB-C-auf-HDMI-Kabel mit 4K-Unterstützung seid, um zum Beispiel euer Notebook, Tablet oder Smartphone mit einem externen Display zu verbinden, bekommt ihr bei Amazon ein entsprechendes Produkt vom Hersteller Ugreen zum stark vergünstigten Preis. Wir haben die Details für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Das USB-C-auf-HDMI-Kabel von Ugreen verfügt über eine großzügige Länge von 2 Metern und funktioniert aufgrund der Plug & Play-Unterstützung direkt nach dem Einstecken, ohne dass eine Installation von Treibern erforderlich wäre. Das Ugreen-Kabel bekommt ihr momentan bei Amazon zum Tiefpreis von nur 12,95 Euro statt 17,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen USB-C-auf-HDMI-Kabel
Ugreen USB-C-auf-HDMI-Kabel
Statt 17,99 Euro UVP.
12,95 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 13:16 Uhr
Anzeige

Weitere Vorteile und Kompatibilität des Ugreen-Kabels

Das USB-C-auf-HDMI-Kabel wurde für 10.000 Steckzyklen getestet und weist somit eine lange Haltbarkeit auf. Weiterhin unterstützt das Produkt Samsung DeX sowie den Huawei-PC-Modus und verfügt für eine optimale Signalübertragung über 24K-vergoldete Anschlüsse. Weitere Highlights des Ugreen-Kabels sind:

  • 4K-Auflösung mit 60 Hz
  • 3D-Technologie-Unterstützung
  • Abwärtskompatibel mit 1080p bei 144 Hz
  • Dreifache Abschirmung für störungsfreie Übertragung
  • Geflochtenes Nylonkabel für hohe Haltbarkeit
  • Aluminiumgehäuse für bessere Wärmeableitung
Anzeige

Weiterhin weist das USB-C-auf-HDMI-Kabel von Ugreen eine breite Kompatibilität auf. So eignet es sich besonders gut für iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, MacBook Pro / Air (2017 - 2021), iPad Pro / Air / Mini, Samsung Galaxy S23 / S22 (inkl. DeX-Modus), Microsoft Surface Pro 7, Book 2, Go und viele weitere USB-C Geräte.

Ugreen USB-C-auf-HDMI-Kabel jetzt ab 12,95 € bei Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 13:16 Uhr

Für wen lohnt sich das USB-C-auf-HDMI-Kabel?

Das USB-C-auf-HDMI-Kabel von Ugreen lohnt sich eindeutig für alle, die Bedarf an einem hochwertigen Kabel für die Übertragung von Videodaten beispielsweise von Smartphone, Notebook oder Tablet haben.

Anzeige
Lesenswert

Unter den Highlights stechen sicher die 4K-Unterstützung, die praktische Plug & Play-Funktionalität und die breite Kompatibilität des Ugreen-Kabels hervor.

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Anzeige