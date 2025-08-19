Amazon verkauft wandelbares Laptop zum Spottpreis

Bei Amazon bekommt ihr derzeit ein Convertible, welches ihr sowohl als Laptop, als auch als Tablet verwenden könnt, zum stark vergünstigten Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Das IdeaPad-Flex-3-Chromebook kommt mit 15.6-Zoll-Full-HD-Display, Intel Celeron N4500-Prozessor, 8GB RAM, 128GB eMMC, Intel UHD Grafik sowie ChromeOS als Betriebssystem. Bei Amazon kostet euch das Convertible aktuell nur 289,99 Euro statt 479 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Lenovo IdeaPad Flex 3, Convertible Statt 479 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 12:11 Uhr

Was bietet das Convertible von Lenovo?

Laptop und Tablet in einem Gerät

Gute Ausstattung mit Schnittstellen und Anschlüssen

Lange Akku-Laufzeit

Nicht für leisungshungrige Anwendungen wie Games geeignet

Das Chromebook von Lenovo kann sowohl per Tastatur als Laptop, als auch per Touchscreen als Tablet bedient werden. Durch das Betriebssystem ChromeOS gestaltet sich die Bedienung des Geräts einfach sowie intuitiv und erinnert, besonders natürlich im Touchscreen-Modus, an die Bedienung von Smartphones.

ChromeOS benötigt nur wenige Sekunden zum Hochfahren und zeichnet sich durch eine hohe Sicherheit vor Schadprogrammen aus. Außerdem besteht die Möglichkeit, Apps aus dem Google-App-Store herunterzuladen und auf dem Chromebook zu installieren.

Bezüglich der Konnektivität stellt euch das Lenovo-Convertible WiFi sowie Bluetooth zur Verfügung. An Anschlüssen sind HDMI, USB-A und USB-C vorhanden, außerdem sind eine Webcam, Lautsprecher und ein Mikrofon integriert. Die Akku-Laufzeit ist mit bis zu 10 Stunden als sehr ordentlich zu bezeichnen.

Für wen eignet sich das Convertible von Lenovo?

Das Convertible eignet sich für alle, die Bedarf an einem Laptop und Tablet in einem Gerät haben, bezüglich des Anwendungszwecks eignet sich das Gerät sicher am besten für Bürotätigkeiten wie Textverarbeitung, E-Mail, das Surfen im Internet sowie für Multimedia-Streaming. Aufgrund der langen Akkulaufzeit ist das Gerät natürlich auch sehr gut für den Einsatz unterwegs geeignet. Für leistungshungrige Anwendungen wie Videobearbeitung und aktuelle Games verfügt das Gerät aber nicht über die notwendige Rechenleistung.

Lenovo IdeaPad Flex 3, Convertible jetzt ab 289,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2025 12:11 Uhr

