Amazon verkauft WLAN-Türspion mit Display zum Schnäppchenpreis

Wer einen Türspion hat, kennt das Problem. Durch das kleine Guckloch kann man so gut wie nichts erkennen. Die Lösung dafür ist ein Türspion mit Kamera, Display und App. Ich habe das Modell CP2 von EZVIZ selbst ausprobiert und möchte es nicht mehr missen. Aktuell bekommt ihr es bei Amazon zu einem attraktiven Preis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

WLAN-Türspion von EZVIZ im Angebot

Als ich mir meine neue Wohnungstür habe einbauen lassen, habe ich darauf geachtet, dass dort auch ein Türspion eingebaut ist. Ich kenne das von früher bei meinen Eltern und finde das sehr praktisch. Mich hat aber schon immer geärgert, dass ich darüber kaum etwas erkenne. Habt ihr das Problem auch, solltet ihr euch den WLAN-Türspion von EZVIZ anschauen. Den gibt es aktuell bei Amazon für nur 59,99 Euro (bei Amazon anschauen).

EZVIZ CP2: WLAN-Türspion mit 4,3-Zoll-Farbbildschirm und App Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 06:24 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der WLAN-Türspion von EZVIZ?

Für alle, die durch den normalen Türspion nichts erkennen.

Für alle, die bequem vom Handy über die App nachschauen wollen, was vor der Tür passiert.

Wenn ihr keinen Türspion ersetzen und dafür ein Loch in die Tür bohren müsst, habt ihr zusätzlichen Aufwand und müsst euch eventuell die Erlaubnis vom Vermieter holen.

Ihr bekommt mit dem WLAN-Türspion CP2 von EZVIZ genau das, was der Name sagt. Der normale Türspion wird durch eine Kamera ersetzt. Die Full-HD-Kamera mit Weitwinkel erfasst so gut wie alles, was vor eurer Tür passiert. Über ein 4,3-Zoll-Display könnt ihr an der Tür direkt sehen, was auf der anderen Seite passiert. Alternativ könnt ihr die App nutzen – und das sogar von unterwegs. Eine Abo-Gebühr fällt nicht an.

3 Wochen mit dem WLAN-Türspion

Der WLAN-Türspion von EZVIZ hat sich toll geschlagen. (© GIGA)

Ich konnte den WLAN-Türspion CP2 von EZVIZ in den letzten drei Wochen selbst ausprobieren. Die Installation ist dabei sehr einfach. Ihr tauscht den vorhandenen Türspion einfach aus. Der einzige Unterschied ist, dass ihr an der Innenseite eine Platte montiert, zwei Schrauben herausstehen und ein Flachbandkabel durchgezogen wird.

Die Montageplatte für das Display. (© GIGA)

Das Kabel befestigt ihr an der Rückseite des Displays und hängt es ein. Sobald das passiert ist, könnt ihr das Gerät einschalten, die Sprache wählen, es mit dem WLAN und der App verbinden und direkt darauf zugreifen.

An der Außenseite kaum von einem Türspion unterscheidbar. (© GIGA)

Wer nicht genau hinschaut, wird niemals erkennen, dass es sich um eine Kamera und keinen normalen Türspion handelt. Ich finde die Lösung sogar besser, da man sie nicht so einfach abschrauben kann. Die Außenseite ist verklebt und mit Schrauben an der Innenseite gesichert.

Die Ezviz-App ist kinderleicht zu bedienen. (© GIGA)

In der App könnt ihr direkt per WLAN auf die Kamera zugreifen. Das geht selbstverständlich auch von unterwegs. Die App warnt euch sogar, dass ihr mobile Daten nutzt. Die Bildqualität kann sich wirklich sehen lassen. Ihr könnt auch eine Live-Aufzeichnung machen, wenn ihr etwas Verdächtiges seht. Auf dem Gerät selbst lässt sich aber nichts speichern. Das Video landet direkt auf eurem Handy.

Anzeige

Fazit: Wenn man den Preis von 70 Euro für den WLAN-Türspion CP2 von EZVIZ bedenkt, ist das hier ein wirklich ein tolles Produkt. Die Bildqualität geht in Ordnung, die Verbindung mit der App hat immer funktioniert und der Akku hält lange. Es wundert mich nicht, dass das Gerät bei Amazon auch so gut bewertet ist (bei Amazon anschauen).

EZVIZ CP2: WLAN-Türspion mit 4,3-Zoll-Farbbildschirm und App Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 06:24 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.