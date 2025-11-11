Amazon verscherbelt 58-Zoll-Fernseher mit HDR zum Sparpreis

Ihr lasst den Tag gerne entspannt auf der Couch ausklingen? Mit dem passenden Fernseher wird dieser Moment noch stimmiger. Das Das 58-Zoll-Modell von Hisense ist bei Amazon aktuell besonders günstig erhältlich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bei Amazon könnt ihr momentan den Hisense 58E6NT, einen hervorragend ausgestatteten Mittelklasse-Fernseher, für nur 349 Euro inklusive Versand ergattern (Angebot bei Amazon ansehen). Regulär kostet das Modell mindestens 380 Euro, wodurch ihr hier eine beachtliche Ersparnis erzielen könnt.

Hisense 58E6NT (58 Zoll) Statt 426,69 Euro: 58 Zoll 4K UHD Smart TV mit Dolby Vision, HDR und Alexa-Integration. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 11:10 Uhr

Anzeige

Was bietet der 58-Zoll-Fernseher von Hisense?

Überzeugende Bildqualität mit detailreicher Darstellung und natürlichen Farben

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und zuverlässige Performance

Durchschnittliche Tonqualität der integrierten Lautsprecher

Der Hisense 58E6NT bietet mit seiner 4K-UHD-Auflösung (3840 × 1960 Pixel) gestochen scharfe Bilder. Zu den Highlights gehört die Unterstützung von Dolby Vision HDR, was besonders bei dunklen Szenen für optimale Detaildarstellung sorgt. Die Precision-Colour-Technologie verspricht zudem natürliche und präzise Farben.

Für guten Sound sorgt die Unterstützung von DTS Virtual, das auch über die TV-Lautsprecher ein räumliches Klangerlebnis ermöglicht. Praktisch ist auch der adaptive Lichtsensor, der die Bildhelligkeit automatisch an die Umgebungsbedingungen anpasst. Als Smart-TV bietet das Modell Zugang zu allen gängigen Streaming-Diensten. Die Bedienung wird durch die Alexa-Integration erleichtert – Sprachbefehle sind also möglich.

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz bewegt sich der TV zwar nicht im absoluten Premium-Segment, aber für normales Fernsehen, Streaming und gelegentliches Gaming ist das völlig in Ordnung. Das Beste daran: Ihr könnt das Fernseherlebnis später noch verbessern – etwa mit einer zusätzlichen Soundbar für besseren Klang oder einem Streaming-Stick, wie dem Fire TV, für noch mehr Entertainment-Optionen.

Anzeige

Die Amazon-Kundenbewertungen für den Hisense 58E6NT sind mit 4,3 von 5 Sternen bei rund 2.600 Bewertungen äußerst positiv. Für alle, die einen sehr guten Fernseher suchen, aber nicht bereit sind, vierstellige Summen für OLED-Modelle mit 120 Hz auszugeben, ist dieser Hisense-TV eine überzeugende und vor allem bezahlbare Alternative.

Hisense 58E6NT (58 Zoll) jetzt ab 349,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 14:17 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.