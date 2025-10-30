Amazon verscherbelt riesigen Smart-TV mit 144 Hertz zum Schnäppchenpreis

Schwache Bildqualität kann Film- und Spielerlebnisse stark beeinträchtigen. Der 65 Zoll große TCL 65Q7C mit QLED-Mini-LED-Technik bietet kräftige Farben und hohe Helligkeit, sodass Details klar erkennbar sind. Momentan ist das Modell bei Amazon stark reduziert.

Der 4K-TV punktet mit moderner Technik wie QD-Mini-LED mit 4K HDR Premium 2600, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos und Gaming-tauglichen 144 Hz. Aktuell bekommt ihr ihn für 749 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Regulär kostet das Modell knapp 1.000 Euro, wodurch ihr hier eine solide Ersparnis erzielen könnt.

TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll) Statt 999 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit Google TV, Bang & Olufsen Sound, 144Hz VRR, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, AirPlay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 12:39 Uhr

Lohnt sich der TCL 65Q7C bei Amazon?

Extrem hohe Spitzenhelligkeit & Farbpräzision

Dolby Vision IQ & Dolby Atmos für Heimkino

Gehäuse nicht so flach wie OLED-Modelle

Im Wohnzimmer spielt der 65Q7C seine Stärken voll aus. Dolby Vision IQ passt die Helligkeit dynamisch an eure Raumumgebung an, während Dolby Atmos einen dreidimensionalen Surround-Sound erzeugt – so wirken Actionszenen oder Konzertmitschnitte deutlich intensiver. Herzstück ist ein 6.2.2-Soundsystem von Bang & Olufsen, das ohne zusätzliche Lautsprecher kräftigen, klaren Klang liefert – egal ob bei Filmen, Musik oder Gaming.

Für Zocker ist der Fernseher ebenfalls auf der Höhe: 144 Hz Bildrate, HDMI 2.1, VRR und AMD FreeSync Premium Pro sorgen für flüssige Bewegungen und minimale Eingabeverzögerung – ideal für schnelle Spiele auf aktuellen Konsolen oder dem PC. Das Smart-TV-System Google TV bietet Zugang zu tausenden Apps und Streaming-Diensten, unterstützt Sprachsteuerung via Google Assistant und ermöglicht kabelloses Teilen von Inhalten über AirPlay 2 oder Chromecast.

TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll) jetzt ab 749,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 12:39 Uhr

Fazit: Erstklassiges Gesamtpaket zum Sparpreis

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 von 5 Sternen bei über 1.900 Rezensionen schneidet der TCL 65Q7C bei Amazon-Kunden sehr gut ab. Besonders gelobt werden die gute Bildqualität und das faire Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Kunde schreibt: "Ein absoluter Volltreffer! Das Bild ist gestochen scharf, die Farben kräftig, Kontraste satt – genau das, was man sich von einem modernen QLED erwartet."

